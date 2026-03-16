Μερτς: Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δηλώνει ότι η χώρα του θα απόσχει από τη συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία δεν έχει την εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ βάσει του Βασικού Νόμου και ήταν σαφές από την αρχή ότι ο πόλεμος δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ δεν μας συμβουλεύτηκαν ούτε πριν από αυτόν τον πόλεμο. Όσο για το Ιράν, δεν υπήρξε ποτέ κοινή απόφαση για το «αν» του θέματος. Γι' αυτό δεν τίθεται το ερώτημα πώς η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί στρατιωτικά εδώ», πρόσθεσε.

