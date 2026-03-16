O Βασιλιάς Κάρολος έγινε Dj - «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται»

Στο Μάντσεστερ βρέθηκε ο βασιλιάς Κάρολος, όπου συναντήθηκε με νέους που έχουν λάβει υποστήριξη από τη φιλανθρωπική οργάνωση King's Trust, ενώ περιόδευσε και στα Aviva Studios, έδρα του καλλιτεχνικού οργανισμού Factory International της πόλης.

Ο DJ Κριστιάν Σεντ Λούις, 22 ετών, κάλεσε τον Βασιλιά να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τραπέζι της μίξης.

Καθώς έβαζε τον Κάρολο στους ρυθμούς του, ο Σεντ Λούις εξήγησε: «Πρώτα, φορτώνεις τα κομμάτια και μετά παίζεις αυτό... υπάρχουν τόσα πολλά κουμπιά. Μόλις ξέρεις τι να κάνεις, είναι εύκολο».

Καθώς ο Βασιλιάς δοκίμαζε τις δυνάμεις του, ένας παρευρισκόμενος φώναξε: «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, έτσι δεν είναι;»

Ο Κάρολος γέλασε και απάντησε: «Προσπαθώ να το καταφέρω».

King of the decks!

King Charles tries his hand at ‘fading’ as he joined budding DJ Christian St Louis at a @KingsTrust event in Manchester. ‘It’s not as easy as it looks, is it?’ I remarked as HM looked up and got the giggles. pic.twitter.com/CoQqoHZgCf — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 16, 2026

Το King's Trust, παλαιότερα γνωστό ως The Prince's Trust, είναι ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα ευκαιριών για νέους στη χώρα, βοηθώντας νέους.

Ιδρύθηκε προσωπικά πριν από 50 χρόνια από τον Κάρολο όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, χρησιμοποιώντας τη ναυτική του σύνταξη.

Από τότε το 1976, έχει βοηθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους αναπτύσσοντας δεξιότητες ζωής, προετοιμάζοντας την απασχόληση ή αποκτώντας πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας.

Τρεις στους τέσσερις από αυτούς που έχει υποστηρίξει τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν μετακινηθεί στην εργασία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση.