Σεισμός 4,1 Ρίχτερ με επίκεντρο ξανά τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων αργά το απόγευμα της Δευτέρας (16/3).

Ο σεισμός σημειώθηκε που σημειώθηκε στις 19:24 στην περιοχή της Θεσπρωτίας είχε ένταση 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 10 ανατολικά βορειοανατιολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, με το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης να εκτιμάτα στα 14χλμ.

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκε η σεισμική δόνηση είνατ σε φάση αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας το τελευταίο διάστημα με διαδοχικές δονήσεις να καταγράφονται στην ευρύτερη ζώνη της Θεσπρωτίας.

