Σεισμός ανοιχτά των Χανίων

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:15 το βράδυ της Δευτέρας ανοιχτά των Χανίων στην Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Σούγιας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,2 χιλιόμετρα.

