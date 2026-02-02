Ρουβίκωνας: Επίθεση με βαριοπούλες στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα»

Μέλη του Ρουβίκωνα, κρατώντας βαριοπούλες, εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «Βιολάντα», στην περιοχή του Μενιδίου.

https://www.instagram.com/reel/DUPP6nmiLwY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε μακροσκελή ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της συλλογικότητας κάνουν λόγο για «κρατικό εργοδοτικό έγκλημα» και «κρατική δολοφονία», αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος.

Παράλληλα, στο κείμενό τους περιλαμβάνονται αναφορές και σε πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης, τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, φέρουν ευθύνη για το δυστύχημα.