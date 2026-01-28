Μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια σε γραφεία πετρελαϊκής εταιρίας
Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων
Παρέμβαση σε γραφεία εταιρίας πετρελαιοειδών πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης (27/1), στις 23:00, περίπου 50 άτομα του «Ρουβίκωνα».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα άτομα μετέβησαν στην οδό Ηροδότου 10Α, όπου πέταξαν τρικάκια, ως αντίδραση για τη φωτιά στα καζάνια του Περάματος.
Μετά το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στη διενέργεια ερευνών για τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στην ενέργεια.
