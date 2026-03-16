Ματ Κλαρκ: Πέθανε ο ηθοποιός της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον»

Ο ηθοποιός Ματ Κλαρκ πέθανε σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας το αποτύπωμά του στο Χόλιγουντ, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά δελαετιών, συμμετέχοντας σε μεγάλες παραγωγές και συνεργαζόμενος με μερικούς από τους διασημότερους αστέρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την οικογένειά του, πέθανε την Κυριακή στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας, μετά από επιπλοκές ύστερα από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη.

Έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον: Μέρος III» και στην τηλεοπτική κωμική σειρά «Grace Under Fire».

Ο Κλαρκ εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες γουέστερν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Τζον Γουέιν... και πρωταγωνίστησε στην κλασική ταινία-καλτ της δεκαετίας του '80 «Οι περιπέτειες του Μπακαρού Μπανζάι στην 8η διάσταση».



Εμφανίστηκε επίσης στη σειρά «Grace Under Fire»... καθώς και σε κλασικές σειρές όπως «Bonanza», «Kung Fu» και «Dynasty».