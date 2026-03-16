Γουατεμάλα: Νεκροί εκατομμυριούχος εκδότης και η έγκυος σύζυγός του σε αεροπορικό δυστύχημα

Snapshot Ο εκατομμυριούχος εκδότης Harald Undrum και η έγκυος σύζυγός του Judith Mazariegos σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γουατεμάλα.

Το αεροσκάφος Cessna 182P Skylane συνετρίβη κοντά στη Villa Hermosa υπό άγνωστες συνθήκες, με συνολικά τέσσερις επιβαίνοντες.

Μαζί με το ζευγάρι πέθαναν επίσης ένας ποδοσφαιριστής και ένας γιατρός.

Ο Harald Undrum ήταν κληρονόμος του νορβηγικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Schibsted και είχε γεννηθεί στο Λονδίνο πριν υιοθετηθεί από νορβηγική οικογένεια.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τη ζωή τους έχασαν σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Γουατεμάλα εκατομμυριούχος εκδότης και κληρονόμος νορβηγικού ομίλου μέσων ενημέρωσης και η έγκυος σύζυγός τους.

Ο 53χρονος Harald Undrum που γεννήθηκε στη Βρετανία και η 26χρονης σύζυγός του Judith Mazariegos, επέβαιναν σε ένα Cessna 182P Skylane, το οποίο συνετρίβη υπό άγνωστες συνθήκες κοντά στη Villa Hermosa, νότια του San Marcos, την Κυριακή. Μαζί τους επέβαιναν ένας ποδοσφαιριστής και ένας γιατρός, οι οποίοι επίσης έχασαν τη ζωή τους.

Horror after Brit-born publisher and pregnant wife killed in plane crash https://t.co/T1yD6mkyYB pic.twitter.com/vVmBa9ATAY — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 16, 2026

Ο Undrum ήταν κληρονόμος του Christian Schibsted, του ιδρυτή ενός νορβηγικού εκδοτικού και μιντιακού ομίλου που ονομάζεται Schibsted. Η οικογένεια της συζύγου του, επιβεβαίωσε τον θάνατό τους στο νορβηγικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dagbladet.

Ο εκδότης που πέθανε στη Γουατεμάλα Facebook

Σύμφωνα με δήλωση ενός διασώστη στην τηλεόραση της Γουατεμάλας, η Judith ήταν έξι μηνών έγκυος.

Ο Undrum γεννήθηκε στο Λονδίνο πριν υιοθετηθεί από τη νορβηγική οικογένεια Schibsted, η οποία είναι γνωστή για την ιδιοκτησία μεγάλων σκανδιναβικών εφημερίδων.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ σε μια ορεινή περιοχή στον δήμο Esquipulas Palo Gordo. Αφού έλαβαν ειδοποίηση, προσωπικό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δημοτικού Τμήματος του σταθμού San Pedro Sacatepéquez στο San Marcos στάλθηκε στο σημείο. Διασώστες από τις μονάδες RD-30 και AD-122 του San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, έφτασαν λίγο αργότερα.

Ein Flugzeugabsturz in Guatemala hat vier Menschen das Leben gekostet – darunter der norwegische Verlags-Erbe Harald Stian Undrum und seine schwangere Ehefrau Judith Mazariegos. Neben dem Paar starben auch ein Arzt und ein Fußballspieler. https://t.co/4vhiSHGapd pic.twitter.com/gkOIDt6PoB — exxpress (@exxpressat) March 16, 2026

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι προσωπικό από τη Μονάδα Διερεύνησης Ατυχημάτων στάλθηκε στο σημείο για να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια της συντριβής.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, οι διασώστες εντόπισαν το μερικώς κατεστραμμένο αεροσκάφος και τρεις νεκρούς επιβάτες. Κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν τέταρτο επιβάτη.

«Στο σημείο, βρέθηκαν τρία νεκρά άτομα: δύο ενήλικες άνδρες και μια έγκυος γυναίκα. Ένας άνδρας με πολλαπλά τραύματα σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του San Marcos», ανέφερε ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

Ωστόσο, ο άνδρας πέθανε αργότερα στα επείγοντα του Εθνικού Νοσοκομείου του San Marcos, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο της Γουατεμάλας Soy502.

Βίντεο που είχε ανεβάσει ο Undrum στο Facebook από τη Γουατεμάλα

Διαβάστε επίσης