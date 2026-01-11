Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο Κολομβιανός τραγουδιστής Yeison Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία: «Πηγή ελπίδας για χιλιάδες»

Ο Jiménez σκοτώθηκε μαζί με ακόμη πέντε άτομα σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

https://www.instagram.com/reel/DTTr9kMkVMp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας (SAUCA) στην πλατφόρμα X, αεροσκάφος με νηολόγιο N325FA συνετρίβη «στην περιοχή μεταξύ Paipa και Duitama». Και οι έξι επιβαίνοντες στην πτήση με προορισμό το Μεντεγίν σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Ο θάνατος του Jiménez και μελών της ομάδας του επιβεβαιώθηκε όταν εκπρόσωπός του δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά και ανείπωτη θλίψη, η οργάνωση και η ομάδα του Yeison Jiménez ανακοινώνουν με βαθιά οδύνη τον θάνατό του», ανέφερε η ανακοίνωση, μεταφρασμένη από τα ισπανικά. «Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν καλλιτέχνη· αποχαιρετούμε έναν γιο, έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν άνθρωπο γεμάτο όνειρα και θάρρος, που μετέτρεψε την ιστορία του σε πηγή ελπίδας για χιλιάδες».

Τα υπόλοιπα θύματα ταυτοποιήθηκαν: Jefferson Osorio, Juan Manuel, Oscar Marín, Weisman Mora και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους Fernando Torres. «Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια, την απόλυτη συμπαράστασή μας και τις προσευχές μας στις οικογένειές τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», κατέληγε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, το αεροσκάφος, το οποίο φέρεται να ανήκε στην εταιρεία του Jiménez, YJ Company SAS, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση, περίπου στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα. Ο τραγουδιστής ταξίδευε προς το Μεντεγίν, κοντά στην πόλη Marinilla, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί το ίδιο βράδυ.

Ο φωτογράφος του Jiménez, Weisman Mora, είχε ανεβάσει βίντεο στα Instagram Stories του λίγα μόλις λεπτά πριν από το μοιραίο δυστύχημα, καταγράφοντας τη θέα από το εσωτερικό του αεροσκάφους, από το μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού, καθώς αυτό κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης.

https://www.instagram.com/reel/Cu2h9DUJytt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Βίντεο που ελήφθη λίγο μετά τη συντριβή και εξασφάλισε η The Sun δείχνει το αεροσκάφος να φλέγεται στο έδαφος. Μέλος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σπεύδει στο σημείο και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα.

Ο Yeison Jiménez ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της Κολομβίας, ερμηνεύοντας παραδοσιακή μεξικανική ράντσερα, συνδυασμένη με κολομβιανά μουσικά στοιχεία. Το 2024 γέμισε τρεις φορές το Movistar Arena της Μπογκοτά, ενώ το 2025 κατέκτησε το στάδιο El Campín της πρωτεύουσας, becoming the first Colombian artist to do so, σύμφωνα με το Billboard.

Η Τεχνική Διεύθυνση Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Jiménez αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

Το περιοδικό PEOPLE επικοινώνησε με την Τεχνική Διεύθυνση Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για σχόλιο.