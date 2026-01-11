Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

Ο Yeison Jiménez, τραγουδοποιός και αστέρας της música popular, πέθανε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε ηλικία 34 ετών.

Newsbomb

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο Κολομβιανός τραγουδιστής Yeison Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία: «Πηγή ελπίδας για χιλιάδες»

Ο Jiménez σκοτώθηκε μαζί με ακόμη πέντε άτομα σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

https://www.instagram.com/reel/DTTr9kMkVMp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας (SAUCA) στην πλατφόρμα X, αεροσκάφος με νηολόγιο N325FA συνετρίβη «στην περιοχή μεταξύ Paipa και Duitama». Και οι έξι επιβαίνοντες στην πτήση με προορισμό το Μεντεγίν σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Ο θάνατος του Jiménez και μελών της ομάδας του επιβεβαιώθηκε όταν εκπρόσωπός του δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά και ανείπωτη θλίψη, η οργάνωση και η ομάδα του Yeison Jiménez ανακοινώνουν με βαθιά οδύνη τον θάνατό του», ανέφερε η ανακοίνωση, μεταφρασμένη από τα ισπανικά. «Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν καλλιτέχνη· αποχαιρετούμε έναν γιο, έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν άνθρωπο γεμάτο όνειρα και θάρρος, που μετέτρεψε την ιστορία του σε πηγή ελπίδας για χιλιάδες».

Τα υπόλοιπα θύματα ταυτοποιήθηκαν: Jefferson Osorio, Juan Manuel, Oscar Marín, Weisman Mora και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους Fernando Torres. «Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια, την απόλυτη συμπαράστασή μας και τις προσευχές μας στις οικογένειές τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», κατέληγε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, το αεροσκάφος, το οποίο φέρεται να ανήκε στην εταιρεία του Jiménez, YJ Company SAS, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση, περίπου στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα. Ο τραγουδιστής ταξίδευε προς το Μεντεγίν, κοντά στην πόλη Marinilla, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί το ίδιο βράδυ.

Ο φωτογράφος του Jiménez, Weisman Mora, είχε ανεβάσει βίντεο στα Instagram Stories του λίγα μόλις λεπτά πριν από το μοιραίο δυστύχημα, καταγράφοντας τη θέα από το εσωτερικό του αεροσκάφους, από το μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού, καθώς αυτό κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης.

https://www.instagram.com/reel/Cu2h9DUJytt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Βίντεο που ελήφθη λίγο μετά τη συντριβή και εξασφάλισε η The Sun δείχνει το αεροσκάφος να φλέγεται στο έδαφος. Μέλος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σπεύδει στο σημείο και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα.

Ο Yeison Jiménez ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της Κολομβίας, ερμηνεύοντας παραδοσιακή μεξικανική ράντσερα, συνδυασμένη με κολομβιανά μουσικά στοιχεία. Το 2024 γέμισε τρεις φορές το Movistar Arena της Μπογκοτά, ενώ το 2025 κατέκτησε το στάδιο El Campín της πρωτεύουσας, becoming the first Colombian artist to do so, σύμφωνα με το Billboard.

Η Τεχνική Διεύθυνση Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Jiménez αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

Το περιοδικό PEOPLE επικοινώνησε με την Τεχνική Διεύθυνση Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για σχόλιο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Έτρεχαν με τις μοτοσυκλέτες τους και έκαναν σούζες σε δρόμους της Αττικής – Τρεις συλλήψεις

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Θρίαμβος με έναν ακόμη… περίπατο για την ομάδα της Βοιωτίας

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στο Κουρσεβέλ και τη Λα Πλάνι

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, σε τροχιά playoffs ο Ολυμπιακός Β’

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Στους 466 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η γυναίκα του Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ στον απόηχο του επίμαχου βίντεο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Βρετανία και η Ευρώπη εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων- Προειδοποίηση για κατάρρευση του ΝΑΤΟ

16:30ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: «Τελειώνει» με ψηλό η «Ένωση», μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπράουν - Όσα δήλωσε ο Σάκοτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Χάνια Πηλίου: Χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς

16:23LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου για την περιπέτεια με την υγεία της: «Πρέπει να προσέχουμε, θέλει παρακολούθηση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια» – Η δραματική έκκληση της αδελφής του 17χρονου

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

16:23LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου για την περιπέτεια με την υγεία της: «Πρέπει να προσέχουμε, θέλει παρακολούθηση»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Στους 466 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα με τραυματισμό γυναίκας σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την κατάρρευση της ψευδοροφής καταστήματος

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Jiménez σε αεροπορικό δυστύχημα, λίγες ώρες πριν από συναυλία

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η γυναίκα του Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ στον απόηχο του επίμαχου βίντεο

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Αβέβαιο ακόμη το αν θα χιονίσει στην Αττική - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης μετά το TikTok Αμερικανού τουρίστα: «Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό είναι το ΕΣΥ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ