Έρευνα: Το 80% των Ισραηλινών εμπιστεύεται τη διοίκηση του IDF - Την κυβέρνηση μόνο το 54%

Σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τον εμπιστεύεται, σε αντίθεση με το 54% που εμπιστεύεται την κυβέρνηση του Ισραήλ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ

Σχεδόν το 80% των Ισραηλινών εμπιστεύεται τη διοίκηση του IDF, ποσοστό ρεκόρ σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες έρευνες, ενώ μόνο το 54% των πολιτών εμπιστεύεται την κυβέρνηση της χώρας, όπως αποκάλυψε μια νέα έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής για τον Εβραϊκό Λαό.

Παρά τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ισραηλινούς πολίτες πιστεύουν ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν η σωστή απόφαση, και το 65% πιστεύει ότι ο πόλεμος θα βελτιώσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την πάροδο του χρόνου.

Σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων, το 75%, δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον «Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει το σωστό όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ», και το 34% δήλωσε ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη» σε αυτόν.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σαφές χάσμα σχετικά με το αν ο Τραμπ αξίζει να λάβει την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση του Ισραήλ, καθώς περίπου οι μισοί Ισραηλινοί (47%) πιστεύουν ότι αξίζει το Βραβείο Ισραήλ, το 16% πιστεύει ότι δεν το αξίζει αλλά θα έπρεπε να το λάβει για διπλωματικούς λόγους, και το 26% πιστεύει ότι δεν πρέπει να του είχε απονεμηθεί καθόλου.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών αισθάνεται ότι το Ισραήλ κερδίζει τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι απόψεις των Ισραηλινών για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Μια άλλη πτυχή της έρευνας ήταν η ανάλυση των απόψεων των Ισραηλινών σχετικά με την Γάζα και το μέλλον της, με μια σαφή πλειοψηφία να προτιμά να δοθεί χρόνος στη διπλωματική πρωτοβουλία που προώθησε ο Τραμπ πριν ληφθούν περαιτέρω στρατιωτικές αποφάσεις.

Η έρευνα δείχνει ότι το 59% των Ισραηλινών πιστεύει ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και να περιμένει μερικούς μήνες για να δει πώς θα εξελιχθεί, ενώ το 26% τάσσεται υπέρ της επιστροφής στις μάχες και της κατάκτησης του υπόλοιπου εδάφους της Γάζας, ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο οδηγός του ΟΑΣΘ που ξυλοκόπησε άλλον οδηγό

20:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε φορά που προβάλλεται το βίντεο, το παιδί μου πεθαίνει ξανά» - Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

20:05LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: «Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Νεκροί εκατομμυριούχος εκδότης και η έγκυος σύζυγός του σε αεροπορικό δυστύχημα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Πόλεμος» για τα Στενά του Ορμούζ - 17 ημέρες ανελέητο σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, θραύσματα στον Ναό της Αναστάσεως

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Το 80% των Ισραηλινών εμπιστεύεται τη διοίκηση του IDF - Την κυβέρνηση μόνο το 54%

19:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ με επίκεντρο ξανά τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

19:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν

19:24ΚΟΣΜΟΣ

O Βασιλιάς Κάρολος έγινε Dj - «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν κοντά στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Τέσσερις τραυματίες από τη βύθιση του σκάφους της Frontex - Ανάμεσα τους και η πρέσβης της Εσθονίας

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Χειροπέδες σε 50χρονο- Είχε στην κατοχή του αμφορείς από την Ελληνιστική, Βυζαντινή και Νεότερη περίοδο

18:46LIFESTYLE

Σαρώνει το «Ferto» - Έγινε διασκευή από Εσθονό ράπερ και ο Akylas «αντέδρασε»

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Μεσόγειος έχει καθυστερήσει ένα τσουνάμι - 100% να συμβεί μέσα σε 30 χρόνια λένε οι επιστήμονες

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και ξυλοκόπησε άλλον οδηγό – Δείτε το βίντεο

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι αλλαγές και όσα πρέπει να προσέξετε

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία για τις τιμές ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Τέσσερις τραυματίες από τη βύθιση του σκάφους της Frontex - Ανάμεσα τους και η πρέσβης της Εσθονίας

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ με επίκεντρο ξανά τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και ξυλοκόπησε άλλον οδηγό – Δείτε το βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, εντός με Φενέρ, Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η τρομακτική στιγμή που ιστορικό κάστρο καταρρέει μπροστά σε έντρομους τουρίστες

19:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν κοντά στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 51χρονος αστυνομικός - Κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους του

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες είπαν «όχι» στον Τραμπ - Τι φοβούνται Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ