Έρευνα: Το 80% των Ισραηλινών εμπιστεύεται τη διοίκηση του IDF - Την κυβέρνηση μόνο το 54%

Σχεδόν το 80% των Ισραηλινών εμπιστεύεται τη διοίκηση του IDF, ποσοστό ρεκόρ σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες έρευνες, ενώ μόνο το 54% των πολιτών εμπιστεύεται την κυβέρνηση της χώρας, όπως αποκάλυψε μια νέα έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής για τον Εβραϊκό Λαό.

Παρά τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ισραηλινούς πολίτες πιστεύουν ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν η σωστή απόφαση, και το 65% πιστεύει ότι ο πόλεμος θα βελτιώσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την πάροδο του χρόνου.

Σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων, το 75%, δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον «Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει το σωστό όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ», και το 34% δήλωσε ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη» σε αυτόν.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σαφές χάσμα σχετικά με το αν ο Τραμπ αξίζει να λάβει την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση του Ισραήλ, καθώς περίπου οι μισοί Ισραηλινοί (47%) πιστεύουν ότι αξίζει το Βραβείο Ισραήλ, το 16% πιστεύει ότι δεν το αξίζει αλλά θα έπρεπε να το λάβει για διπλωματικούς λόγους, και το 26% πιστεύει ότι δεν πρέπει να του είχε απονεμηθεί καθόλου.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών αισθάνεται ότι το Ισραήλ κερδίζει τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι απόψεις των Ισραηλινών για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Μια άλλη πτυχή της έρευνας ήταν η ανάλυση των απόψεων των Ισραηλινών σχετικά με την Γάζα και το μέλλον της, με μια σαφή πλειοψηφία να προτιμά να δοθεί χρόνος στη διπλωματική πρωτοβουλία που προώθησε ο Τραμπ πριν ληφθούν περαιτέρω στρατιωτικές αποφάσεις.

Η έρευνα δείχνει ότι το 59% των Ισραηλινών πιστεύει ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και να περιμένει μερικούς μήνες για να δει πώς θα εξελιχθεί, ενώ το 26% τάσσεται υπέρ της επιστροφής στις μάχες και της κατάκτησης του υπόλοιπου εδάφους της Γάζας, ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.