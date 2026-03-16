Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, εντός με Φενέρ, Μπασκόνια ο Ολυμπιακός
Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ακόμα μια «διαβολοβδομάδα», καθώς πέρα από το ματς με την Μπασκόνια, θα δώσει και το εξ αναβολής με τη Φενέρμπαχτσε - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της εβδομάδας στη Euroleague.
Πλούσιο μπασκετικό θέαμα περιλαμβάνει κι η τρέχουσα εβδομάδα στη Euroleague.
Ο Ολυμπιακός κι αυτή την εβδομάδα έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση, αυτή τη φορά στο ΣΕΦ, αρχικά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15) σε εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής και στη συνέχεια απέναντι στη Μπασκόνια (19/3, 21:15) για την 32η αγωνιστική.
Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15).
Το EuroCup συνεχίζεται με τις ρεβάνς στη φάση των «16», όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπαχτσεσεχίρ-Κλούζ (17/3, 18:00), Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια (17/3, 20:30), Μπεσίκτας – Τρέντο (18/3, 19:00), Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα (18/3, 21:00).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 17 Μαρτίου
- 17:00 EuroLeague – 21η αγων. (εξ αναβολής): Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Novasports Prime
- 18:00 EuroCup-Προημιτελικός: Μπαχτσεσεχίρ – Κλούζ Novasports Start
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague – 30η αγων. (εξ αναβολής): Παρτίζαν – Ντουμπάι Novasports4
- 20:30 EuroCup-Προημιτελικός Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports5
- 21:15 EuroLeague – 14η αγων. (εξ αναβολής): Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 18 Μαρτίου
- 19:00 EuroCup-Προημιτελικός Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports Start
- 21:00 EuroCup-Προημιτελικός Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Novasports Prime
- Πέμπτη 19 Μαρτίου
- 19:00 EuroLeague: Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Novasports4
- 19:30 EuroLeague – 32η αγωνιστική: Αναντολού Εφές – Μονακό Novasports Start
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μπασκόνια Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν – Ντουμπάι Novasports3
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Παρτίζαν Novasports5
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 20 Μαρτίου
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4
- 20:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime
- 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μακάμπι Novasports5
- 23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime