Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, εντός με Φενέρ, Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα περιλαμβάνει κι η τρέχουσα εβδομάδα στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός κι αυτή την εβδομάδα έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση, αυτή τη φορά στο ΣΕΦ, αρχικά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15) σε εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής και στη συνέχεια απέναντι στη Μπασκόνια (19/3, 21:15) για την 32η αγωνιστική.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15).

Το EuroCup συνεχίζεται με τις ρεβάνς στη φάση των «16», όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπαχτσεσεχίρ-Κλούζ (17/3, 18:00), Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια (17/3, 20:30), Μπεσίκτας – Τρέντο (18/3, 19:00), Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα (18/3, 21:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 17 Μαρτίου

17:00 EuroLeague – 21η αγων. (εξ αναβολής): Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Novasports Prime

18:00 EuroCup-Προημιτελικός: Μπαχτσεσεχίρ – Κλούζ Novasports Start

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:00 EuroLeague – 30η αγων. (εξ αναβολής): Παρτίζαν – Ντουμπάι Novasports4

20:30 EuroCup-Προημιτελικός Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports5

21:15 EuroLeague – 14η αγων. (εξ αναβολής): Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:00 EuroCup-Προημιτελικός Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports Start

21:00 EuroCup-Προημιτελικός Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Novasports Prime

Πέμπτη 19 Μαρτίου

19:00 EuroLeague: Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Novasports4

19:30 EuroLeague – 32η αγωνιστική: Αναντολού Εφές – Μονακό Novasports Start

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μπασκόνια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπάγερν – Ντουμπάι Novasports3

21:45 EuroLeague: Παρί – Παρτίζαν Novasports5

23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 20 Μαρτίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4

20:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime

21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μακάμπι Novasports5

23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime

