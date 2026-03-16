Παναθηναϊκός: Η πολύ όμορφη κίνηση του Σλούκα για τη μικρή Σίλια (vid)

Η μικρή Σίλια, στο πλαίσιο του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας εξέφρασε ένα από τα όνειρα της: Να συναντήσει τον Κώστα Σλούκα και να πάρει τη φανέλα του.

Οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν στο γήπεδο του Ηρακλείου της Κρήτης, όμως η επιθυμία της έφτασε στα αυτιά του αρχηγού του «τριφυλλιού» και μία υπογεγραμμένη φανέλα με την προσωπική του αφιέρωση είναι ήδη στα χέρια της Σίλιας, χαρίζοντάς της το πιο θερμό χαμόγελο!

Το ποστάρισμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Διαβάστε επίσης