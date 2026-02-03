Συνελήφθη το ηγετικό μέλος του Ρουβίκωνα Γιώργος Καλαϊτζίδης για επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

Στη σύλληψη του ηγετικού μέλους του Ρουβίκωνα Γιώργου Καλαϊτζίδη προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2), ύστερα από την επίθεση που πραγματοποίησαν μέλη της συλλογικότητας σε άλλη επιχείρηση, μπερδεύοντάς την με παράρτημα της «Βιολάντα» στο Μενίδι.

Το ηγετικός μέλος της αντιεξουσιαστικής οργάνωσης αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε φθορά, καθώς κι αυτήν της απείθιας.

Μέλη της συλλογικότητας του Ρουβίκωνα επιτέθηκαν σε εταιρεία στο Μενίδι, νομίζοντας ότι επρόκειτο για τα γραφεία της «Βιολάντα». Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η επίθεση έγινε σε άλλη εταιρεία, και κατόπιν τούτου, ο Ρουβίκωνας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απολογήθηκε για την λανθασμένη επίθεση, τονίζοντας ότι θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για τις φθορές που προκλήθηκαν.

