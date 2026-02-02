Ρουβίκωνας για τη λάθος επίθεση: «Εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε - Η εταιρία θα αποζημιωθεί»

Επίθεση σε εταιρία, σπάζοντας τα τζάμια και προκαλώντας φθορές, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας ο Ρουβίκωνας στο Μενίδι, νομίζοντας πως πρόκειται για τα γραφεία της εταιρίας «Βιολάντα».

Η επιδρομή της αναρχικής συλλογικότητας στόχευε στη «Βιολάντα», με αφορμή την έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο εργοστάσιο και στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών, ωστόσο επιτέθηκαν τελικά σε λάθος εταιρία που συνορεύει με τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας.

Τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο και τα μέλη του Ρουβίκωνα χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης, πήδηξαν στο προαύλιο και έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρίας που βρίσκονται μπροστά από αυτά της «Βιολάντα».

Η απάντηση του Ρουβίκωνα

Η αναρχική συλλογικότητα, δημοσίευσε μερικές ώρες αργότερα την απάντησή της για τη λάθος επιδρομή, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς τις ευθύνες μας τις αναλαμβάνουμε» και ότι «η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της».

Συγκεκριμένα ο Ρουβίκωνας ανέφερε: «Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.

Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Ρουβίκωνας».

