Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

Η Χάλι Μπέρι άνοιξε τα χαρτιά της και μίλησε για την «εκπληκτική ερωτική ζωή» με τον σύντροφό της, Βαν Χαντ.

Η 59χρονη σταρ, που αποκάλυψε πριν λίγο καιρό τον αρραβώνα της με τον 55χρονο μουσικό, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σχέση τους στο νέο επεισόδιο του podcast «Sex with Emily» της Emily Morse.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το τι πραγματικά χρειάζεται για να έχει κανείς μια ικανοποιητική ερωτική ζωή μετά τα 50, αλλά και πώς το αίσθημα της πληρότητας ήταν τελικά αυτό που της έφερε τη σχέση που πάντα επιθυμούσε.

«Μετά από τρία διαζύγια, πραγματικά πίστευα ότι τελείωσα με όλα αυτά», παραδέχτηκε. «Όταν το έχεις περάσει τρεις ή τέσσερις φορές, αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι ίσως μια τέτοια σχέση δεν είναι για εσένα».

Όπως εξήγησε, είχε φτάσει στο σημείο να θέλει απλώς να αφοσιωθεί στην καριέρα της και στα παιδιά της. Ωστόσο, συνειδητοποίησε πως όσο κυνηγούσε την ιδέα ότι μέσα από μία σχέση ο άλλος θα την «συμπλήρωνε», τόσο έκανε λάθος επιλογές.

«Τη στιγμή που σταμάτησα να το κυνηγάω και είπα ότι θα δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου, στη ζωή μου, στην ευεξία μου, τότε εμφανίστηκε ο σωστός άνθρωπος. Κατάλαβα ότι ήμουν πια ολοκληρωμένη και έτσι προσέλκυσα αυτό που πραγματικά είμαι».

Ο Βαν Χαντ και η Χάλι Μπέρι / AP

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πέρασε τέσσερα χρόνια χωρίς να βγαίνει ραντεβού, αφιερώνοντας χρόνο στην προσωπική της εξέλιξη — και τότε ήρθε εκείνος.

«Βρήκα αυτόν τον άνθρωπο και έχουμε το πιο εκπληκτικό σεξ που μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι. Είναι απίστευτο. Και σκέφτομαι: τελικά αυτά τα τέσσερα χρόνια αποχής μου έκαναν καλό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χάλι μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν στην κορύφωση της πανδημίας COVID-19. Επειδή βρίσκονταν σε διαφορετικές πόλεις, μιλούσαν για ώρες στο τηλέφωνο πριν συναντηθούν από κοντά.

«Γνωριστήκαμε μέσα από ατελείωτες συζητήσεις. Κάναμε ο ένας στον άλλον κάθε πιθανή ερώτηση που μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι. Όταν τελικά συναντηθήκαμε, ένιωθα σαν να τον ήξερα ήδη τόσο καλά».

Η Χάλι Μπέρι / AP

Η Χάλι Μπέρι αποδεικνύει πως ο έρωτας — και το πάθος — δεν έχουν ηλικία, αρκεί να έχεις βρει πρώτα τον εαυτό σου.

«Κι εκείνος ήταν single για δύο χρόνια, κάνοντας τη δική του εσωτερική δουλειά, προσπαθώντας να "ολοκληρωθεί” σαν προσωπικότητα», εξήγησε η Χάλι Μπέρι για τον σύντροφό της, Βαν Χαντ.

«Μιλούσαμε, γράφαμε γράμματα, ανταλλάσσαμε μηνύματα. Του είπα τα καλά μου, τα κακά μου, τα πιο “σκοτεινά” μου. Ήταν σαν να λέγαμε: “Ποιον νοιάζει; Εσύ είσαι στην Ατλάντα, εγώ στο Λος Άντζελες. Αν δεν συναντηθούμε ποτέ, τι πειράζει;”»

Η Χάλι Μπέρι / AP

«Κάναμε έρωτα την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ αυτό. Αλλά ένιωθα πως ήδη τον ήξερα τόσο καλά — κάναμε καθημερινά οκτώ και δέκα ώρες συζητήσεων για τα πάντα. Δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις να κάνουμε», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Χάλι παραδέχτηκε πως ένιωσε απόλυτη ασφάλεια μαζί του από την πρώτη στιγμή: «Ήταν απίστευτο, γιατί για πρώτη φορά έκανα έρωτα με έναν άντρα που ήμουν ήδη ερωτευμένη. Αυτό δεν μου είχε ξανασυμβεί. Σκέφτηκα: Ουάου, αυτή είναι η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής μου».

Διαβάστε επίσης