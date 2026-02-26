Υποκλοπές: Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα - «Δε θα σιωπήσω» λέει ο πρώην πρωθυπουργός

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και δηλώνει ότι δεν θα σιωπήσει για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Τσίπρας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη για οργάνωση και συγκάλυψη των παράνομων υποκλοπών και ζητά να προχωρήσουν σε αγωγές και μηνύσεις εναντίον του.

Η δικαστική απόφαση καταδίκασε τους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές, ενώ ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης δεν ήταν στο κατηγορητήριο αλλά θεωρούνται ηθικοί και εκτελεστικοί αυτουργοί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η δίκη έγινε από ανεξάρτητη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου των επισυνδέσεων.

Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με έντονες δηλώσεις και αμφισβήτηση της στάσης του Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση.

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις μετά τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών και την καταδίκη των κατηγορουμένων.

Σε ανάρτηση του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, τού απέστειλε εξώδικο για την ανάρτησή του, με τον ίδιο να διαμηνύει ότι δε θα σιωπήσει, προκαλώντας μάλιστα τον κ. Γρηγοριάδη να του κάνει αγωγή και μήνυση.

"Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές", αναφέρει αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει:

"Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημελειοδοκείου".

Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσουν σε μηνύσεις και αγωγές εναντίον του, καθώς όπως λέει, "δεν πρόκειται επουδενί να σιωπήσω".

"Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά. Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω. Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία", αναφέρει χαρακτηριστικά.

"Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο. Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο", καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Νωρίτερα σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός είχε προχωρήσει σε δήλωση σχολάζοντας τη δικαστική απόφαση, στην οποία ανέφερε ότι Μητσοτάκης και Δημητριάδης θα κληθούν και εκείνοι να απολογηθούν στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση, παρά το ότι δεν συγκαταλέγονται στους κατηγορουμένους του δικαστηρίου που ολοκληρώθηκε.

Στη δήλωση του ανέφερε συγκεκριμένα:

"«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη".

Μαρινάκης: Ίσως ο Τσίπρας να έχει αποφασίσει να το γυρίσει σε δικαστής ή εισαγγελέας

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την παρέμβαση Τσίπρα, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, ίσως έχει αποφασίσει να το γυρίσει σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνει. Έχει ξεπεράσει το όριο για να δώσει για το δικαστικό σώμα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κουνά το δάχτυλο και να κάνει υποδείξεις για το κράτος δικαίου είναι ο πρωθυπουργός των 13-0 και των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

"Έγινε η δίκη από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει κάνει «όλες τις δέουσες ενέργειες για την αυστηροποίηση του νομικού καθεστώτος των επισυνδέσεων» και έχει λάβει «όλα τα μέτρα για ένα πιο λειτουργικό, θωρακισμένο πλαίσιο».