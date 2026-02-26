Η Τζένιφερ Γκάρνερ λέει όχι στο botox και προτείνει το δικό της «beauty hack» για τις ρυτίδες

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκάλυψε ότι βρήκε ένα… απρόσμενο όφελος κόβοντας τα μαλλιά της αφέλειες.

Στο podcast «Not Gonna Lie» της Kylie Kelce, η 53χρονη ηθοποιός του «13 Going on 30» μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με το botox και γιατί δεν θα το επέλεγε ποτέ ξανά.

Όπως εξήγησε, έχει δοκιμάσει botox, αλλά «παγώνει» πολύ εύκολα το μέτωπό της: «Χρειάζεται ελάχιστο για να παγώσει εντελώς το μέτωπό μου. Και μετά το νιώθω τόσο εμφανές, σαν να έχω μια πινακίδα πάνω μου».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν της αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα στο πρόσωπό της: «Το botox στο μέτωπο, δυστυχώς, δεν είναι για μένα».

Παρότι παραδέχτηκε ότι έχει «ρυτίδες με πτυχώσεις», είπε πως τις έχει αποδεχτεί — και βρήκε μια πιο απλή λύση εκτός ιατρείου: «Θα είναι εκεί. Οπότε μερικές φορές κόβω αφέλειες».

Η Γκάρνερ, συνιδρύτρια της «Once Upon a Farm», έχει εκφράσει και στο παρελθόν επιφυλάξεις για τις αισθητικές παρεμβάσεις. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar είχε πει ότι το Botox «δεν λειτουργεί πολύ καλά» για εκείνη, προσθέτοντας ότι της αρέσει να μπορεί να κινεί το μέτωπό της, που είναι έντονο χαρακτηριστικό του προσώπου της.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ / AP

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι επισκέπτεται τακτικά δερματολόγο: «Μια φορά τον χρόνο πηγαίνω και λέω “είμαι σαν μαξιλαράκι για καρφίτσες”», αστειεύτηκε, σημειώνοντας πως όσο περισσότερα επενδύεις σε καλό δερματολόγο, τόσο λιγότερο φαίνεται ότι έχεις κάνει κάτι.

Όσο για το ενδεχόμενο χειρουργείου; Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο — παρά τις αντιρρήσεις των τριών παιδιών της.

Διαβάστε επίσης