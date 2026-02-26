Ρωσία: Άνδρας σχεδόν συνεθλίβη από ασανσέρ - Βίντεο
Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας της Μπασκιρίας το περιστατικό
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία της Ούφα στη Ρωσία, καθώς ένας άνδρας παραλίγο να συνθλιφτεί μεταξύ των ορόφων όταν ο ανελκυστήρας ξεκίνησε να ανεβαίνει απότομα με τις πόρτες ανοιχτές.
Όπως αποτυπώθηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε αρχικά σε τοπικά κανάλια του Telegram, ο άνδρας, ο οποίος κουβαλούσε ένα βαρύ φορτίο, εισέρχεται στον ανελκυστήρα με την πλάτη και τότε το ασανσέρ ξεκινά να ανεβαίνει, με αυτόν να βγαίνει την τελευταία στιγμή.
Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η εισαγγελία της Μπασκιρίας, η οποία ανακοίνωσε ότι «θα αξιολογήσει τις ενέργειες των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας κατά τη συντήρηση και τη λειτουργία των ανελκυστήρων».