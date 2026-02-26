Ρωσία: Άνδρας σχεδόν συνεθλίβη από ασανσέρ - Βίντεο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία της Ούφα στη Ρωσία, καθώς ένας άνδρας παραλίγο να συνθλιφτεί μεταξύ των ορόφων όταν ο ανελκυστήρας ξεκίνησε να ανεβαίνει απότομα με τις πόρτες ανοιχτές.

Όπως αποτυπώθηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε αρχικά σε τοπικά κανάλια του Telegram, ο άνδρας, ο οποίος κουβαλούσε ένα βαρύ φορτίο, εισέρχεται στον ανελκυστήρα με την πλάτη και τότε το ασανσέρ ξεκινά να ανεβαίνει, με αυτόν να βγαίνει την τελευταία στιγμή.

In Russia, a man was nearly crushed by an elevator in Ufa



The cabin started moving as he was stepping inside. At the last moment, he managed to jump back and avoid injuries. pic.twitter.com/Us0DxnqSqf — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η εισαγγελία της Μπασκιρίας, η οποία ανακοίνωσε ότι «θα αξιολογήσει τις ενέργειες των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας κατά τη συντήρηση και τη λειτουργία των ανελκυστήρων».

