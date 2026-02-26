Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26/2) η κλήρωση 3033 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 26, 16, 33, 12, 30 και Τζόκερ το 20.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
