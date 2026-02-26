Eurovision: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη φετινή διοργάνωση

Σε πυρετώδεις ρυθμούς βρίσκονται η EBU και η διοργανώτρια χώρα Αυστρία, με φόντο την 70η διοργάνωση της Eurovision. Στόχος είναι να κυλήσουν ομαλά όλες οι διαδικασίες και να αποφευχθούν εντάσεις, διαμαρτυρίες και προβλήματα, ιδιαίτερα λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Έτσι, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αναμένονται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. «Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια ασφαλή εκδήλωση και αυτό θα πρέπει να το εγγυηθούμε», είπε ο Όλιβερ Λίνγκενς, ο διευθυντής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της αυστριακής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Καθημερινά, μόνο στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, θα υπάρχουν 500 πράκτορες ασφαλείας. Το κοινό δεν θα επιτρέπεται να φέρει καμία τσάντα στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα βρίσκονται επίσης στην πόλη, πριν ακόμη από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που είναι προγραμματισμένος για την εβδομάδα 12-16 Μαΐου.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής της Βιέννης, Ντίτεφ Τσέφαν, υπογράμμισε ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή». Όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες «είναι σε στενή επαφή με τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους μας» για κάθε ενδεχόμενο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας για την ισραηλινή αντιπροσωπεία, ο Λίνγκενς απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας ότι «η ασφάλεια όλων των αντιπροσωπειών είναι προφανώς πολύ σημαντική».

Διαβάστε επίσης