Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδας βρίσκονται στο ανώτατο δυνατό σημείο

Συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά, είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.

«Συνομιλούμε τακτικά, τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο βεβαίως και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι ένας εξαιρετικά καλός γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήσαμε για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία».

Αναφορικά με την κατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ – Ευρώπης ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση».

Παράλληλα στο τραπέζι τέθηκαν και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική.

«Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

