Γεραπετρίτης: Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του
Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Εξωτερικών
Επίσκεψη στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.
Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ θα έχει επαφές και με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.
