Γεραπετρίτης: «Τεράστια υπεραξία η αναφορά Ερντογάν στο Διεθνές Δίκαιο»

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» τόνισε στην ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι θα ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα (16/2) για το αποτέλεσμα της συνάντησης των δύο ηγετών.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε ως «τεράστια υπεραξία» για τις σχέσεις των δύο χωρών την αναφορά του Ερντογάν στο Διεθνές Δίκαιο ως βάση για την επίλυση των ζητημάτων. Αξιολογώντας την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, εκτίμησε ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν και τα οποία όπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις. «Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία, η γεωγραφία είναι δεδομένη», τόνισε και συμπλήρωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, της σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, είναι «σημαντικό να υπάρχει σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις».

Κατά τη χθεσινή (11/2) συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ζητήθηκαν όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα και αφορούν στο εμπόριο, στη μετανάστευση, στην πολιτική προστασία, στον πολιτισμό. «Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις».

Σε ό,τι αφορά στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν ήρθε η στιγμή να «πάμε ένα βήμα μπροστά» εκτίμησε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα αυτή η συνθήκη.

Αναφερόμενος στη δήλωση του Πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

«Το ερώτημα αν όχι τώρα πότε;» είναι ειλικρινές και δεν είναι ρητορικό. Αυτό αφορά οτιδήποτε συνιστά απειλή για την κυριαρχία της χώρας, υπογράμμισε.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με την γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγουμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο διαμεσολάβησης των ΗΠΑ στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η βούληση των δύο κρατών, όπως διατυπώθηκε και χθες, είναι ότι «τα όποια θέματά μας θα τα λύνουμε μόνοι μας».

