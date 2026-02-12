Χατζηβασιλείου: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα

Η αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν από τον βουλευτή Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας,Τάσο Χατζηβασιλείου

Newsbomb

Χατζηβασιλείου: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε δημόσια και ξεκάθαρα το ζήτημα του casus belli μέσα στην Άγκυρα», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης, αποτιμώντας τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν τονίζοντας παράλληλα πως ο Έλληνας πρωθυπουργός παρουσίασε τις εθνικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και καθαρό λόγο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε «θετικό το κλίμα παρά τις διαφωνίες», επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η απόφαση των δύο ηγετών να «ξαναπιάσουν το νήμα» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όπως ανέφερε, «συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η διαδικασία επαναπροσέγγισης που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023 και να παραμείνει λειτουργικός ο δίαυλος επικοινωνίας Αθήνας–Άγκυρας, ώστε να υπάρχει μηχανισμός αποσυμπίεσης εντάσεων σε περίπτωση κρίσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρουσία και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. «Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε όλες τις εθνικές θέσεις ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις», υπογράμμισε. Ξεχώρισε δε δύο κρίσιμες παρεμβάσεις: την αποκατάσταση της αλήθειας για τη μειονότητα στη Θράκη, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες –«Ευρωπαίους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες», όπως σημείωσε– και τη σαφή αναφορά για άρση του casus belli.

«Δεν θυμάμαι στη μεταπολίτευση Έλληνα Πρωθυπουργό να ζητά έτσι καθαρά, μέσα στην Τουρκία, ενώπιον Τούρκου ηγέτη, την άρση αυτής της απαράδεκτης απειλής. Και μάλιστα χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση από την άλλη πλευρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Σερρών υπογράμμισε ότι η χθεσινή επίσκεψη δικαίωσε απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. «Η προετοιμασία που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ήταν απολύτως επιτυχημένη. Ο Πρωθυπουργός εξέθεσε όλες τις εθνικές θέσεις χωρίς να ξεθωριάσει καμία κόκκινη γραμμή», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη στάση της τουρκικής πλευράς και στις προσπάθειες ανάδειξης δήθεν εσωτερικών διαφωνιών στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν κατηγορηματικός: «Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ενιαία. Η κυβέρνηση έχει μία φωνή και δεν υπάρχει καμία απολύτως διχογνωμία. Η Τουρκία ας μην ψάχνει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στην ίδια την Τουρκία εμφανίζονται συχνά αντιφατικές δηλώσεις, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά τον ρόλο του Μπαχτσελί, ο οποίος πολλές φορές κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Παράλληλα, κάλεσε όσους είχαν ασκήσει κριτική στη συνάντηση να τοποθετηθούν συγκεκριμένα: «Αναρωτιέμαι τι έχουν να πουν σήμερα όλοι οι “πατριώτες του πληκτρολογίου”. Πού είδαν ραγιαδισμό; Πού είδαν υποχωρητικότητα; Πού είδαν ενδοτισμό στη χθεσινή συνάντηση; Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά».

Όπως επισήμανε, αν και δεν υπήρξε συμφωνία επί της βασικής διαφοράς – της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ – οι δύο πλευρές «συμφώνησαν στα σημεία όπου διαφωνούν και συμφώνησαν ότι μπορούν να συνομιλούν», κάτι που από μόνο του αποτελεί βήμα ωριμότητας.

Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στη σημασία της θετικής ατζέντας και των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Τουρκίας. «Ορισμένοι παλαιότερα χλεύασαν τη θετική ατζέντα, όμως αυτή παράγει αποτελέσματα. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανέρχεται στα 6,7 δισ. ευρώ ετησίως και στόχος είναι να φτάσουμε τα 10 δισ. Η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μπορεί να διευκολύνει και τις πολιτικές επαφές», σημείωσε.

«Η Ελλάδα προσήλθε στην Άγκυρα με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και ξεκάθαρες θέσεις – και αυτό είναι το ισχυρότερο μήνυμα της χθεσινής συνάντησης», κατέληξε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο προσιτό ηλεκτρικό city SUV

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προσπάθησε να «μπλοκάρει πλήρως» το WhatsApp σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους έναν νέο τρόπο να παρακολουθούν το νερό οπουδήποτε στη Γη

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό – Μία ζωή αφοσίωσης στην πατρίδα

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δικέφαλος κυρίαρχος» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

08:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και… ομπρέλες πάνω από τη σούβλα

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

08:29TRAVEL

Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία με την αφιέρωση στην κόρη του και τον πατέρα του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ