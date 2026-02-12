Η ειρήνη στο επίκεντρο: Το τετ α τετ Μητσοτάκη με τον Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο 

Κώστας Τσιτούνας

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα 

Eurokinissi
Το μιάμιση ώρας τετ α τετ μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν έγινε σε θετικό κλίμα, με ειλικρινή διάλογο για όλα τα θέματα που έχουν προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η επικοινωνία και η συνεργασία είναι προς όφελος τόσο της Ελλάδας και της Τουρκίας όσο και της σταθερότητας στην περιοχή.

Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα όπως το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, η Θράκη, το Κυπριακό, καθώς και περιφερειακά ζητήματα (Ουκρανία, Συρία, Γάζα).

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει δύναμη ειρήνης και επιδιώκει ειλικρινείς σχέσεις και συνεργασίες: «Η μοίρα μάς έφερε στην ίδια γειτονιά. Ας χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης και προόδου», είπε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα / EUROKINISSI

Ο Τούρκος πρόεδρος αναγνώρισε ότι τα ζητήματα μπορούν να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο και χαρακτήρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό «πολύτιμο φίλο». Παρά τις διαφωνίες, συμφώνησαν σε πρωτοβουλίες για το μεταναστευτικό, τη βίζα στους Τούρκους για τα ελληνικά νησιά και την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότι και οι δύο συμφωνούν πως τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου - και μάλιστα επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της θάλασσας - είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα / EUROKINISSI

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έβαλε στο τραπέζι των συζητήσεων την ανάγκη να αρθεί το casus belli. «Είναι καιρός να αρθεί πια κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις -αν όχι τώρα πότε;». Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμη ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο», επανέλαβε ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι ζουν αρμονικά στη Θράκη και κάλεσε τον Ερντογάν θα επισκεφθεί την Ελλάδα στην επόμενη σύνοδο του Ανώτατου Συμβούλιο Συνεργασίας.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα / EUROKINISSI

Κοινή δήλωση των δύο πλευρών ήταν: η ενίσχυση του εμπορίου, η ενεργοποίηση των επιχειρηματικών κοινοτήτων και η διεύρυνση της συνεργασίας, με στόχο τη σταθερότητα και τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο SAFE, πρόγραμμα από το οποίο σε πρώτη φάση η Τουρκία αποκλείστηκε, σημειώνοντας: «Οι δύο χώρες, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είναι αντιμέτωπες με πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα και σημείωσε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο χωρών».

Αξίζει να σημειωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως οι πρωτοβουλίες του γ.γ. του ΟΗΕ «δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017, σε μία διαδικασία η οποία, βεβαίως, πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ποια είναι τα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπό το πρίσμα της αύξησης του διμερούς εμπορικού τους όγκου και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διμερή εμπορικό όγκο έως το τέλος της δεκαετίας.

Προς τον σκοπό αυτό δεσμεύθηκαν να εντείνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Ελληνοτουρκικού Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων συναφών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.

