Τουρκία: Η ανάρτηση Ερντογάν για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ανάγκη να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την ευχή τα έγγραφα που υπεγράφησαν κατά το σημερινό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, να ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του για τη σύναντηση με τον πρωθυπουργό Κυριακό Μητστοτάκη, στην Άγκυρα.

«Σήμερα συναντήθηκα στην Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αξιολογήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας, με βάση τα στοιχεία της θετικής ατζέντας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς τον στόχο αύξησης του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο πέρυσι έφτασε περίπου τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εύχομαι τα έγγραφα που υπογράψαμε να ενισχύσουν περαιτέρω το συμβατικό/θεσμικό πλαίσιο των σχέσεών μας» σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο, τις θέσεις σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, επισήμανε.

Σε αυτό το πλαίσιο, επανέφερε το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα ssafe. «Ως Τουρκία, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον» είπε.

Ο Ερντογάν ανέφερε ακόμα ότι αξιολόγησε με τον πρωθυπουργό τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη διαδικασία εκεχειρίας στη Γάζα και στο Σχέδιο Ειρήνης και όσα μπορούν να γίνουν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία και για να αποκτήσει γρήγορα αυτή η χώρα έναν ρόλο που θα συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis ile Ankara’da bir araya geldik.



