Λαχανοντολμάδες με κάστανα, χόρτα του Αιγαίου και μπακλαβάς στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται επίσημο δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τούρκο πρόεδρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού είναι εμπνευσμένο από την παραδοσιακή τουρκική κουζίνα. Η βραδιά ξεκινά με αγκινάρες σε σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμοτύρι με βούτυρο, μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί και λαχανοντολμάδες με κάστανα.

Στα ορεκτικά περιλαμβάνονται ακόμη πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου, καθώς και σαλάτα κήπου με γλιστρίδα και ντρέσινγκ σορμπέ λεμονιού.

Το κυρίως μενού περιλαμβάνει μοσχαρίσια στηθόπλευρα με πιλάφι αρωματισμένο με σαφράν και αμύγδαλα, σπαράγγια σχάρας, ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.

Το δείπνο ολοκληρώνεται με παρφέ πικραμύγδαλου και ανανά, καθώς και ποικιλία παραδοσιακών τουρκικών γλυκών, όπως μπακλαβά με καρύδια και φυστικοσαρμάδες.

