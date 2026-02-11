Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

Στην δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο της Κοινής Δήλωσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας που υπεγράφη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το κείμενο είναι στα Αγγλικά και είναι διαθέσιμο αυτούσιο εδώ:

Ακολουθεί ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η Α.Ε. κ. Recep Tayyip Erdoğan, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.Ε. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο Ηγέτες συμπήδρευσαν στη συνεδρίαση της έκτης συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των αρμόδιων Υπουργών για το Θησαυροφυλάκιο και τα Οικονομικά/Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών· Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας· Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού· Εθνικής Παιδείας/Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού· Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών· καθώς και Εμπορίου.

Οι δύο Ηγέτες σημείωσαν τα ακόλουθα:

Η Τουρκία και η Ελλάδα υπογράμμισαν για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας, αμοιβαίου σεβασμού, ειρηνικής συνύπαρξης και κατανόησης, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Αθηνών περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας» που υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά την 5η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Οι δύο χώρες δεσμεύονται για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση των τομέων συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση των αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας και μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές κλιμακώσεις και κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων.

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η διευρυμένη διμερής συνεργασία, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Υπό το πρίσμα της αύξησης του διμερούς εμπορικού όγκου και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στον διμερή εμπορικό όγκο έως το τέλος της δεκαετίας. Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύτηκαν να εντείνουν την επαφή μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και άλλων σχετικών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.

Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού σχήματος θεωρήσεων Schengen σύντομης διαμονής, με σκοπό τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, στον οποίο συμμετέχει και η Βουλγαρία, έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες τόνισαν τη σημασία της συνέχισης και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα ανάπτυξης διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας —ιδιαίτερα στην ηλεκτρική διασύνδεση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας— με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις τεχνικές και επιχειρησιακές συνθήκες για ισχυρότερη συνδεσιμότητα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και την περιφερειακή ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές επανεξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στους Κήπους-Ύψαλα, σε συνέχεια της Συμφωνίας του 2006. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν την αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της συνεργασίας στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, μέσω της εφαρμογής ενός διμερούς προγράμματος συνεργασίας για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη του ποταμού Έβρου (Meriç/Evros), ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επανενεργοποιήσουν την ad hoc Κοινή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της Κοινής Διακήρυξης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Έβρου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη λεκάνη του ποταμού Έβρου, επίσης σε συνεργασία με την έτερη παρόχθια χώρα.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν εποικοδομητικά εντός του ΝΑΤΟ ως δύο Σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίζουν τις υποψηφιότητες η μία της άλλης σε διεθνείς πλατφόρμες.