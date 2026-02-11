Ο Μητσοτάκης έθεσε στον Ερντογάν θέμα άρσης του casus belli από την Τουρκία

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση και τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, οι δύο ηγέτες προβαίνουν σε κοινές δηλώσεις.

Να αρθεί κάθε απειλή από την Τουρκία, ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, μετά το πέρας της συνάντησής τους στην Άγκυρα. Μάλιστα, διερωτήθηκε, αν όχι τώρα, πότε;

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Επισκέφτηκα την Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023. Καταγράψαμε τη συμφωνία μας να διατηρήσουμε ανοιχτό το κανάλι διαλόγου και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας στη Διακήρυξη των Αθηνών. Βλέπουμε ότι οι επαφές υψηλού επιπέδου μας παρέχουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον από αυτή την άποψη».

«Έχουμε ενισχύσει τις επαφές μας σε υψηλό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι οι συμφωνίες που μόλις υπογράψανε θα ενισχύσουν τη συμβατική βάση των σχέσεών μας».

Συζητήσαμε τον στόχο της αύξησης του διμερούς εμπορίου μας από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης

Διαβάστε επίσης