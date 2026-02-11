Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης - Σε λίγο η συνάντηση με Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 15:15

Μίλτος Τσεκούρας

Προσγειώθηκε πριν από λίγο στην Άγκυρα το Falcon 7X που μετέφερε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πομπή ξεκίνησε για το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, εκεί που είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 15:15. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στην τουρκική εθνοσυνέλευση κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συναντάμε όλους τους παίκτες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας, με αίσθημα αδελφοσύνης», ανέφερε ο Ερντογάν, από το βήμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Αναλυτικά η δήλωσή του έχει ως εξής: «Σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας. Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα εδώ ότι, ως Τουρκία, θέλουμε για τους φίλους και τους αδελφούς μας αυτό που θέλουμε και για τους εαυτούς μας.

Όπως ακριβώς επιθυμούμε ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία για τους εαυτούς μας, επιθυμούμε το ίδιο και για τους γείτονές μας και για όλες τις αδελφές χώρες. Οι διπλωματικές μας προσπάθειες, τις οποίες έχουμε εντείνει τελευταία, έχουν αυτόν τον σκοπό.

Ο θεμελιώδης στόχος των γνωστών και αγνώστων, ορατών και αόρατων επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην περιφερειακή ειρήνη. Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συναντιόμαστε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους ομολόγους μας σε πνεύμα απόλυτης αδελφοσύνης.

Ως οι αρχαίοι κάτοικοι μιας περιοχής τόσο παλιάς όσο και η ανθρώπινη ιστορία, εργαζόμαστε με καλή πίστη για να διασφαλίσουμε ότι η γεωγραφία μας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με συγκρούσεις, αδελφοκτόνους πολέμους και βαρβαρότητα όπως στη Γάζα, θα γίνει και πάλι μια γη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

Η ατζέντα της συνάντησης

Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί μία συνολική επισκόπηση όλων των θεμάτων που απασχολούν την περιοχή μας αλλά και τις δύο χώρες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την ανάγκη άρσης του casus belli από την Άγκυρα.

Παράλληλα αναμένεται να θέσει το θέμα των NAVTEX που έρχονται ως απάντηση των κινήσεων της χώρας μας για το χωροταξικό σχεδιασμό των θαλασσίων πάρκων.

Στην γραμμή που ακολουθεί εδώ και χρόνια η Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται πάνω στις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου τονίζοντας πως η Αθήνα επιδιώκει να έχει με την Άγκυρα σχέσεις καλής γειτονίας.

Η Αθήνα πάντως για μια φορά έχει διαμηνύσει πως η μοναδική διαφορά με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Οσον αφορά τη σημερινή συνάντηση πάντως διπλωματικές πηγές έχουν σπεύσει να διευκρινίσουν πως στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να υπάρχει το πλαίσιο ή η βούληση για να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, η οποία και δεν θα οδηγούσε πουθενά παρά θα επιβάρυνε το κλίμα.

Στη συνάντηση δεν αποκλείεται να γίνει και αναφορά στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενδεχόμενο που δεν έχει αποκλείσει ο Τούρκος πρόεδρος, λόγω και των πιεστικών παροτρύνσεων από την αμερικανική πλευρά.

Αντιθέτως η στρατηγική της συμφωνίας σε θέματα χαμηλής πολιτικής που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια και βοηθά στη βελτίωση του κλίματος στα ελληνοτουρκικά αναμένεται να συνεχιστεί με σειρά διμερών συμφωνιών που θα υπογράψουν οι υπουργοί που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους τούρκους ομολόγους τους.

Οι δέκα υπουργοί που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας (όπως ανακοινώθηκαν τώρα από το ΥΠΕΞ) :
1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας
5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη
7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης
8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

