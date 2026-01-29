Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι Navtex μας στο Αιγαίο είναι αόριστης διάρκειας

Πρωτοφανής πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με την Navtex που «χωρίζει» το Αιγαίο στη μέση. Το πρωί της Πέμπτης, κατά την επίσημη ενημέρωση που πραγματοποιεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος, ανέφερε ότι μετατρέπει τις Navtex σε αόριστης διάρκειας.

Χαρακτηριστικά, όπως μετέφερε η ανταποκρίτρια του Open στην Κωνσταντινούπολη, η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι «τα διαβήματα τεχνικού χαρακτήρα δεν έχουν χρονικό περιορισμό, όπως υποστηρίζεται, αλλά ισχύουν απ' αόριστον».

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, τονίζει παράλληλα πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες της Ελλάδας «εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας».

#BREAKING Türkiye's Defense Ministry says its navigational warnings against Greece's illegal activities in Aegean Sea are indefinite, not 2 years pic.twitter.com/16ROHmi5y4 — Anadolu English (@anadoluagency) January 29, 2026

Τι αναφέρουν οι Τούρκοι

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, το τουρκικό ΥΠΕΘΑ δήλωσε σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε: «Οι ειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας μας, οι οποίες έχουν τη φύση τεχνικών αντιρρήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, είναι αόριστης διάρκειας, όχι διετούς διάρκειας όπως ισχυρίζεται».

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: «Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Για να προσθέσει στη συνέχεια ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ: «Με τις ειδοποιήσεις NAVTEX που δημοσιεύουμε, τονίζουμε ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο Πέλαγος, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Τονίζουμε επίσης ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των "Νήσων Μη Στρατιωτικού Καθεστώτος (NMS)" είναι αντίθετη με τις διεθνείς συμφωνίες».

