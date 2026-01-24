Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο, και μάλιστα λίγες μέρες πριν από την επέτειο των Ιμίων, ενώ παράλληλα ο τουρκικός τύπος προχώρησε σε νέα επίθεση κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Κι όλα αυτά ενώ προετοιμάζεται νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί τα μέσα Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.

Χουριέτ: Επίθεση στον Δένδια και χάρτης

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, γνωστή για την φιλοκυβερνητική πολιτική της, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού, με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, ο Έλληνας υπουργός υποστήριξε ότι η μονομερής επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση που η Άγκυρα ερμηνεύει ως πρόκληση και απειλή για τα τουρκικά συμφέροντα.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγορεί ότι έχει επανειλημμένα παρουσιάσει διεθνώς την Τουρκία ως επιτιθέμενη χώρα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Άμυνας επαναλαμβάνουν τη θέση πως η τουρκική απειλή περί casus belli δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως βάση διαλόγου.

Μάλιστα, δημοσιεύει και τον ακόλουθο χάρτη:

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

Ο αμυντικός αναλυτής, αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κούσαντας από την πλευρά του εξήγησε την τουρκική κίνηση με την NAVTEX.

Αναλυτικά αναφέρει:

1. Η Τουρκία με την 2ετή μεγάλης διάρκειας NAVTEX 0060/2026 (Navigational Telex) που είναι μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία με άμεσες ναυτιλιακές προειδοποιήσεις, έχει εξαγγείλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ότι δεσμεύει όλη την περιοχή από τον 25ο Μεσημβρινό, καθώς όπως αναγράφεται "δεν έχει γίνει οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των 2 χωρών Ελλάδας και Τουρκίας"

Επιπλέον καταλήγει η τουρκική NAVTEX ότι "οποιαδήποτε ερευνητική ενέργεια - δραστηριοτητα στην περιοχή αυτή θα πρέπει να συντονίζεται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές".

2. Σκοπός της διετούς αυτής τουρκικής NAVTEX είναι να:

Α. Παρεμποδίσει την ολοκλήρωση των ερευνών - διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ στην μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχει ξεκινήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα τεράστιο πρόγραμμα, όπως έγινε μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας την 03 Ιανουαρίου 2026.

Β. Δημιουργήσει αμφισβήτηση των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων και Κυριαρχικών Δικαιωμάτων της χώρας μας (ΑΟΖ - Υφαλοκρηπίδας) όπου η Τουρκία λόγω γεωγραφίας δεν έχει καμία σχέση, πλην των 3 μιλίων ακτών άρθρα 12 και 16 Συνθήκης Λωζάνης

Γ. Εξασφαλίσει τετελεσμένα ενόψει της εξαγγελίας της Ελλάδας για επέκταση Χωρικών Υδάτων στα 12 νμ όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις της Ελληνικής κυβέρνησης

Δ. Γκριζάρει επίσημα το μισό Αιγαίο για μεγάλο χρονικό διάστημα 2 ετών υπό μορφή κανονικότητας - παγιοποίησης , γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά για τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια

Ε. Επιθυμεί να ενιοποιήσει ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού στα 4 Πεδία Βολών και Ασκήσεων που έχει τοποθετήσει με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που έχει υποβάλει τον Ιούνιο του 2025

ΣΤ. Προδικάσει την επιδείνωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και φυσικά να δημιουργήσει ναυάγιο των επικείμενων συναντήσεων Μητσοτάκη Ερντογάν μεταθέτοντας την ευθύνη στην χώρα μας

Ζ. Καθυστερήσει άμεσα και έμμεσα την συνέχεια της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κάσου Κυπριακής Δημοκρατίας - ηλεκτρική διασύνδεση GSI που έχει ήδη καθυστερήσει 1,5 χρόνο από τον Ιούλιο του 2024

Η. Δοκιμάσει την Ελληνική αντίδραση σε μια NAVTEX μεγάλης διάρκειας 2 ετών η οποία επηρεάζει την διεθνή ναυσιπλοϊα με NAVTEX δημιουργώντας αναστάτωση σε μια τεράστια περιοχή σε όλο το Αιγαίο

Θ. Επιθυμεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε περίπτωση προώθησης θεμάτων ΑΟΖ - Υφαλοκρηπίδας σε διαμεσολάβηση ή διεθνές δικαστήριο

Ι. Προκαλέσει την χώρα μας διότι η υπόψη NAVTEX αποτελεί πολιτική εργαλειοποίηση μέσα στο μισό Αιγαίο Πέλαγος αποκόπτοντας την Ελληνική ενδοχώρα με τις Κυκλάδες και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

2. Εκτιμάται ότι η Τουρκία στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταβάλλεται, θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσει ανάσχεση στον μεγάλο γεωπολιτικό άξονα Ελλάδα Κυπριακή Δημοκρατία Ισραήλ που είναι σε εξέλιξη

3. Δεν είναι τυχαίο ότι η NAVTEX εκδόθηκε μόλις 24 ώρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Κατς ο οποίος είχε προαναγγείλει συνεργασία με την Ελλάδα στην Συρία, Γάζα και Αιγαίο

4. Η χώρα μας διπλωματικά - επιχειρησιακά δεν πρέπει να επιτρέψει στην Τουρκία να δημιουργεί τετελεσμένα δυτικά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αποκόπτοντας τα νησιά μας από την ενδοχώρα και να εγείρονται θέματα ασφάλειας και επιχειρησιακής υποστήριξης σε καταστάσεις ταχέως εξελισσόμενες.

5. Η Ελλάδα έχει όλα εκείνα τα επιχειρησιακά αντίμετρα να αποκόπτει "εν τη γενέσει" παρόμοιες προθέσεις - καταστάσεις με την Τουρκία

