Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

Πώς σχετίζεται η πόλη Nusaybin (Νίσιβις) με τα Ίμια, αλλά και με την Κύπρο;

Αιτία αυτού του αλλόκοτου και προκλητικού εθνικιστικού ανακατέματος από πλευράς Τούρκων ήταν η βίαιη υποστολή και καύση της τουρκικής σημαίας προ ημερών στα σύνορα της χώρας με τη Συρία.

Η τουρκική σημαία στη συνοριακή γραμμή Nusaybin

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ερευνά την καύση της σημαίας της κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στα σύνορα με τη Συρία από φιλοκουρδικές ομάδες, γεγονός που συνέπεσε με συγκρούσεις μεταξύ του κυβερνητικού στρατού της Δαμασκού και των κουρδικών δυνάμεων. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας προχώρησαν βαθύτερα στις κουρδικές περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας την Τρίτη, αφού κατέλαβαν αυτή την εβδομάδα εκτεταμένες περιοχές που κατείχαν από καιρό οι κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), προωθώντας την προσπάθεια του Προέδρου Ahmed al-Sharaa να επαναφέρει ολόκληρη τη χώρα υπό την κεντρική εξουσία.

YPG supporters entered a Turkish border post at the Nusaybin–Qamishli crossing and took down the Turkish flag. pic.twitter.com/Pgt4XkMFNX — Mintel World (@mintelworld) January 20, 2026

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ανακοίνωσή του σχετικά με την επίθεση στην τουρκική σημαία στο Νουσαϊμπίν, ανέφερε: «Η απόπειρα παράνομης διέλευσης των συνόρων από μια ομάδα υποστηρικτών της τρομοκρατίας στο Νουσαϊμπίν και η επίθεση στη σημαία μας στην πρώην τελωνειακή περιοχή αποτελούν οργανωμένη πρόκληση που στοχεύει στις ευαισθησίες του έθνους μας. Οι δράστες του περιστατικού έχουν εντοπιστεί από τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, όπως συμβαίνει με κάθε περιστατικό, έχει ξεκινήσει αμέσως διοικητική έρευνα για αυτό το περιστατικό».

?Son Dakika: MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor



?MSB, Nusaybin sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyla ilgili, "Bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur.… pic.twitter.com/x4uQe6aNz4 — GZT (@gztcom) January 22, 2026

Συγκρίσεις με τα Ίμια και τη δολοφονία Σολωμού

Και μετά το συμβάν ήρθαν οι συγκρίσεις. H Daily Sabah αναφέρει:

Για τους Τούρκους, η σημαία είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας, και οποιαδήποτε πράξη που βλάπτει την εικόνα της ισοδυναμεί σχεδόν με βλασφημία. Το 1996, ένας Ελληνοκύπριος σκοτώθηκε από Τούρκους στρατιώτες όταν προσπάθησε να κατεβάσει μια τουρκική σημαία αναρριχώμενος στον ιστό της σε στρατιωτικό φυλάκιο στο νησί της Κύπρου, σε ένα περιστατικό που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις εντούτοις, το βαθύ κράτος της Τουρκίας με το έντονο εθνικιστικό προφίλ βρήκε την ευκαιρία να εξαπολύσει τα πυρά του ακόμη και στην κεντρική εξουσία του ερντογανικού καθεστώτος. Βρίθει το διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες από αναρτήσεις και σχόλια που συγκρίνουν το περιστατικό με την τουρκική σημαία στην Νουσαϊμπίν με το επεισόδιο στα Ίμια προ 30 ετών, αλλά και με την δολοφονία Σολωμού την ίδια χρονιά.

Ίμια 1996 Eurokinissi

Μερικά εξ αυτών των σχολίων είναι τα εξής:

Στην Κύπρο, το χέρι που άπλωσε προς τη σημαία δεν μπορούσε καν να δει το μισό του ιστού,

Στο Καρντάκ, δεν ήξεραν καν πώς να φύγουν!

Αλλά εσείς, που δεν λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα και αποφεύγετε το θέμα με κενά λόγια,

Είστε ένα κόμμα που αντιμετωπίζει τη σημαία μας σαν σκουπίδι στο έδαφος στις συγκεντρώσεις

Kıbrıs’ta bayrağa uzanan el direğin yarısını görememişti,Kardak’ta nasıl kaçacaklarını bilemediler!

Ama Gereğini yapmayıp laf salatasıyla gündemi geçiştiren Siz,

Bayrağımızı mitinglerde çöp gibi yerlere atan

kendi toprağımızdan mezar kaçıran bir partisiniz… pic.twitter.com/Q9jVQUDHGb — Altan Temeloglu (@Zat84) January 21, 2026

Ένας άλλος γράφει:

Ας βάλω εδώ 4 φωτογραφίες και ας γράψω την ιστορία τους.

Εικόνα 1 – Κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων διακυβέρνησης του AKP, οι Έλληνες όχι μόνο προσάρτησαν παράνομα 12 από τα νησιά μας, αλλά αποβιβάστηκαν ακόμη και στη στεριά στη Ντάτσα. Κανείς δεν είπε κουβέντα.

Εικόνα 2 – Οι Έλληνες έστειλαν στρατεύματα στα Βράχια του Καρντάκ σε χρόνο μηδέν, αλλά η κυβέρνηση της εποχής το κήρυξε casus belli, έστειλε 10 κομάντος SAT στα βράχια, πραγματοποίησε επιχείρηση και κατέβασε την ελληνική σημαία.

Εικόνα 3 – Σήμερα, οι τρομοκράτες που η κυβέρνηση άφησε να κάνουν ό,τι θέλουν με το πρόσχημα της «διαδικασίας επίλυσης», κατέβασαν την ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ από τον ιστό της μέσα στα σύνορά μας.

Εικόνα 4 – Όσοι δεν τους αρέσει να μιλάνε για την «Παλιά Τουρκία»... εκείνη την εποχή, όποιος τολμούσε να αγγίξει τη σημαία μας, έβρισκε μια τρύπα στο μέσο του μετώπου του πριν καν προλάβει να την αγγίξει.

Şuraya 4 fotoğraf koyayım ve hikayesini yazayım.

Görsel 1 - 25 senelik akp hükümeti zamanında Yunanlar 12 adamızı ilhak ettikleri yetmemiş gibi Datça’da karaya çıktılar. Kimse sesini çıkarmadı.

Görsel 2 - yunanlılar kaşla göz arası Kardak Kayalıklarına asker çıkardı ama o… pic.twitter.com/XVxzuG8Xtn — Haşeristan Valisi (@HalisMKA) January 21, 2026

Και οι αιχμές συνεχίζονται με νέους υπαινιγμούς για το καθεστώς Ερντογάν μέσω σύγκρισης με την Τανσού Τσιλέρ:

Ακόμη και η κακιά Τανσού Τσίλερ έβαλε την τουρκική σημαία σε κατάλληλο σημείο πάνω στον ελληνικό βράχο Καρντάκ, ύψους 5 μέτρων...

Όποιος επιτρέπει κάτι τέτοιο στη χώρα μας είναι προδότης...

Kötü Tansu Çiller Bile 5 metrelik Kardak kayası İçin Türk bayrağını Yunanın Münasip biyerine Sokmuştu...

Kendi Ülkemizde Buna İzin veren Herkes Haindir...



pic.twitter.com/BNlke4Hr0Y — Samet (@Defol_Git66) January 20, 2026

Άλλος πόσταρε χάρτη όπου χρωματίζεται ως τουρκικό έδαφος η μισή Ελλάδα.

Nusaybin'de Bayrak düşmanlığını yapanların amacı Terörsüz Türkiye projesini durdurmaya çalışan İsrail vardır;Cumhur İttifakı bayrağımıza saldıranların kokulu rüyasıdır!#BayrakNamustur pic.twitter.com/yzekoKshSq — Feyzullah (Hikmet) (@Feyzull36512084) January 22, 2026

