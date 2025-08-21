Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια χορεύει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει μια τουρίστρια να χορεύει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία στην περιοχή του Νεβσεχίρ. Οι Αρχές παρενέβησαν άμεσα και ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό.

Μετά τη διάδοση του βίντεο, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος AKP στο Νεβσεχίρ, Εμρέ Τσαλιτσχάν, εξέφρασε την καταδίκη του μέσω ανάρτησης στα social media, επισημαίνοντας ότι «η σημαία αποτελεί την τιμή μας και το φως των ματιών μας. Όποιος δεν το κατανοεί πρέπει να προειδοποιείται και να αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι τουρίστες στην Καππαδοκία απολαμβάνουν τη φιλοξενία μας, αλλά τέτοιου είδους προσβολές στις εθνικές και πνευματικές μας αξίες δεν γίνονται ανεκτές».

Ο βουλευτής τόνισε επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα.