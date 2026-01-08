Λήμνος: Στο έλεος θυελλωδών ανέμων το λιμάνι της Μύρινας- Στεριά και θάλασσα έγιναν ένα

Απίστευτες εικόνες αντίκρισαν οι κάτοικοι της Μύρινας Λήμνου στα παραλιακά μέτωπα της πόλης όπου η θάλασσα «φούσκωσε» και βγήκε στο λιμάνι με αποτέλεσμα ο δρόμος να μετατραπεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το limnosfm100.gr, οι θυελλώδεις νοτιάδες έσπρωξαν το νερό στην στεριά μετατρέποντας το οδόστρωμα σε προέκταση του λιμανιού και δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας!

Όπως μας είπε μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Χασάπης, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τον προκατασκευασμένο οικίσκο που βρισκόταν στην είσοδο του πάρκινγκ του λιμανιού, ο οποίος, μετακινήθηκε και κατέληξε στον κυκλικό κόμβο μπροστά από το Λιμεναρχείο. Παράλληλα, καταστράφηκε και ο μικρός πληροφοριακός οικίσκος του Λιμενικού Ταμείου.

Ο κ. Χασάπης πρόσθεσε, ότι οι θυελλώδεις άνεμοι έφεραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, όπως πέτρες, ξύλα και απορρίμματα, κλείνοντας τις σχάρες των φρεατίων με τα συνεργεία του Δήμου να παρεμβαίνουν ανά τακτά λίγα λεπτά, για να κρατούν ανοιχτές τις διόδους!

Μάλιστα, όπως μας είπε τα νερά της θάλασσας ανέβηκαν μέχρι και στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο!

Μάλιστα στο βίντεο που σας παρουσιάζουμε ακούγεται ένας άνδρας να λέει «Αν ήταν αυτοκίνητο θα το είχε φέρει εδώ».



Την επιχειρησιακή εικόνα από την πλευρά του Λιμεναρχείου περιέγραψε στον σταθμό μας, ο Υπολιμενάρχης κ. Γιώργος Καραπαπαζόγλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλασσινό νερό έχει καλύψει πλήρως το οδόστρωμα, ενώ τα πεζοδρόμια παραμένουν οριακά εκτός νερού.

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια, τρία οχήματα που είχαν παραμείνει στην περιοχή του Πάρκιγκ του λιμανιού, αγνοώντας τη σύσταση του λιμεναρχείου για απομάκρυνση των οχημάτων έχουν υποστεί ζημιές ενώ το νερό τα έχει παρασύρει στο τοιχίο κάτω από τον πρώην «Αλέξανδρο»!

«Μην εισέρχεστε στο παλιό λιμάνι της Μύρινας»

Ο δήμος Λήμνου, απεύθυηνε ισχυρή σύσταση στους οδηγούς να μην εισέρχονται με τα οχήματα τους στο παλιό λιμάνι, μετά το κατάστημα Καμάμη, καθώς το οδόστρωμα έχει δεχθεί σημαντικές ποσότητες θαλασσινού νερού, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου!

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες, θέτοντας την ασφάλεια τους πάνω από κάθε μετακίνηση.