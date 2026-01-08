Κατερίνα Καινούργιου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου, βρίσκεται δύο εβδομάδες πριν τον έβδομο μήνα κύησης και ανυπομονεί να έρθει στον κόσμο η κόρη της, καρπός του έρωτά της με τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η κόρη, όπως έχει αποκαλύψει, θα έχει δυο ονόματα, ένα από τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Πολυξένη και ένα από την κολλητή της φίλη που έφυγε από τη ζωή, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει το δωμάτιο της κόρης της και όπως όλα δείχνουν το δωμάτιο θα έχει αρκετό ροζ, μπες και λευκό.