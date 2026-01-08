Κατερίνα Καινούργιου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Στον έβδομο μήνα κύησης πρόκειται να μπει σε δύο εβδομάδες η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δε βλέπει την ώρα να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί
Η Κατερίνα Καινούργιου, βρίσκεται δύο εβδομάδες πριν τον έβδομο μήνα κύησης και ανυπομονεί να έρθει στον κόσμο η κόρη της, καρπός του έρωτά της με τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
Η κόρη, όπως έχει αποκαλύψει, θα έχει δυο ονόματα, ένα από τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Πολυξένη και ένα από την κολλητή της φίλη που έφυγε από τη ζωή, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.
Η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει το δωμάτιο της κόρης της και όπως όλα δείχνουν το δωμάτιο θα έχει αρκετό ροζ, μπες και λευκό.
