Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Θέλω όλους τους παίκτες μου χαρούμενους, να φτάσει τελικό ο Ελ Κααμπί»

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα του Σαββάτου (10/01) στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά από δύο διαδοχικά «στραβοπατήματα», στοχεύουν στην επιστροφή στα «τρίποντα».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα της NOVA, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής, ενώ ευχήθηκε στον Ελ Κααμπί να φτάσει ως τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο, καθώς θέλει όλοι οι ποδοσφαιριστές του να είναι χαρούμενοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στο Novasports

Για το πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, μετά τις δύο απώλειες στο πρωτάθλημα:



«Είναι όλα σημαντικά παιχνίδια και σε όλα έχουμε τον στόχο να κερδίσουμε. Τον ίδιο έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε λοιπόν έτσι στο Περιστέρι. Γνωρίζετε πως απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος επίσης έχει τον ίδιο στόχο. Παίξαμε απέναντί τους πρόσφατα σχετικά, τον Νοέμβριο. Κερδίσαμε, αλλά παίξαμε στην έδρα μας. Τώρα θα παίξουμε εκτός. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».



Για το αν μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ελ Κααμπί κι αν του ευχηθεί καλή επιτυχία:



«Aν μιλούσα με τον Ελ Κααμπί στο τηλέφωνο ειλικρινά θα του ευχόμουν καλή επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρθει να είναι χαρούμενος και με ανεβασμένο το ηθικό. Σίγουρα αν έχανε το σημερινό παιχνίδι και έπρεπε να αποχωρήσει για να γυρίσει, θα ήταν πιο σύντομα κοντά μας, αλλά θα έρχονταν στεναχωρημένος, θα έρχονταν με πεσμένο το ηθικό του, ενώ το ιδανικό θα είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό, γιατί είναι στη χώρα του, σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, που θα λέγαμε πως έχει την υποχρέωση να την κερδίσει, επομένως θέλουμε να φτάσει μέχρι τον τελικό».



Για τα λόγια των παικτών του για τον ίδιο:



«Έχω πολλά ‘παιδιά’. Στην πραγματικότητα έχω τρία, αλλά τελικά είναι περισσότερα. Φαίνεται πως έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλοί με βλέπουν έτσι και με αντιμετωπίζουν ανάλογα. Θέλω να βλέπω όλους τους παίκτες χαρούμενους. Θέλω να έρχονται όλοι στην προπόνηση με κέφι και με όρεξη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως οποιοσδήποτε πάει στη δουλειά του, αν είναι μαλωμένος με τον προϊστάμενο του ή δεν έχει όρεξη, τότε δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Το ξέρω αυτό και γνωρίζω πως το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά εδώ στην ομάδα. Παρά ότι είμαστε πάρα πολλοί και παίζουν μόνο έντεκα, είμαστε περισσότεροι από είκοσι παίκτες και παίζουν μόνο έντεκα, οπότε σίγουρα θα δυσαρεστήσω κάποιους. Θέλω καθημερινά να τους βλέπω όλους χαρούμενους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και αυτό το κλίμα υπάρχει».



Για τον Άλβαρο Ρούμπιο:



«Γνωρίζω τον Άλβαρο Ρούμπιο πολύ καλά γιατί τον είχα σαν παίκτη στις ομάδες μου για πολλά χρόνια. Τον ξέρω πολύ καλά σαν άνθρωπο. Σαν προπονητή δεν μπορώ να πω πως τον γνωρίζω και τόσο. Όμως αυτό που έχω να πω είναι πως στην πραγματικότητα θα έχουμε κοινούς παίκτες στις ομάδες. Υπάρχουν στις ομάδες παίκτες που θα παίζουν ή που θα έρθουν στην πρώτη ομάδα ή που θα αλλάζουν ομάδες και θα τους έχουμε και οι δύο στη διάθεση μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεργαζόμαστε. Ήταν ένας πανέξυπνος παίκτης που κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο, ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο για έναν προπονητή. Ελπίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και θα πάνε όλα καλά».

Διαβάστε επίσης