Νέος Κόσμος: Κατέρρευσε μαρκίζα στέγης και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα
Τα μπάζα που έπεσαν από το εγκαταλελειμμένο κτήριο προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα
Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν σε σταθμευμένα οχήματα τα μπάζα που έπεσαν από την μαρκίζα στέγης ενός εγκαταλελειμμένο και υπό κατάρρευση σπιτιού στον Νέο Κόσμο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και η περιοχή αποκλείστηκε για λόγος ασφαλείας.
Από την κατάρρευση της μαρκίζας δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
