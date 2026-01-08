Νέος Κόσμος: Κατέρρευσε μαρκίζα στέγης και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν σε σταθμευμένα οχήματα τα μπάζα που έπεσαν από την μαρκίζα στέγης ενός εγκαταλελειμμένο και υπό κατάρρευση σπιτιού στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και η περιοχή αποκλείστηκε για λόγος ασφαλείας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Από την κατάρρευση της μαρκίζας δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης