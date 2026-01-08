Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση - Ανοιχτή ξανά η λεωφόρος Αμαλίας
Οι στρατιωτικοί αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, που την ίδια ώρα έρχεται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί, λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν μπροστά από την Βουλή εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα στις 17:00 έξω από τη Βουλή.
