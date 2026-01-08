Κλειστή η βασιλίσσης Αμαλίας

Κλειστή παραμένει το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, λόγω συγκέντρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο συγκεκριμένο σημείο, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας για την αποφυγή προβλημάτων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της.