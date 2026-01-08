Βόνιτσα: Εξαφάνιση μητέρας τριών παιδιών - Eίχε πέσει θύμα ενδοοικογειακής βίας

Στη Βόνιτσα συνεχίζεται η αγωνία για την εξαφάνιση μιας μητέρας τριών ανήλικων παιδιών, μαθητών δημοτικού, που αγνοείται εδώ και περίπου έναν μήνα από τις 8 Δεκεμβρίου. Η γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, δεν ζούσε μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά παραμένουν στη Βόνιτσα με τον πατέρα τους ή υπό τη φροντίδα οικογενειακών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η οικογένεια δεν είχε φίλους στο χωριό, ενώ η οικογένεια γνώριζε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν. Η ίδια είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ξυλοδαρμό, γεγονός που οδήγησε στον χωρισμό του ζευγαριού.

Ο σύζυγος ισχυρίζεται ότι η γυναίκα βρίσκεται στη Βουλγαρία, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί επίσημη δήλωση εξαφάνισης στις Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η τύχη της μητέρας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σε εγρήγορση.