Βανς: «Η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για την άμυνα των ΗΠΑ» - Νέες «βολές» κατά Δανίας και Ευρώπης

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη βάση Pituffik στη Γροιλανδία, στις 28 Μαρτίου 2025.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνει ότι η Γροιλανδία είναι «κρίσιμη» για την άμυνα των ΗΠΑ και του κόσμου ενάντια σε πιθανές ρωσικές ή κινεζικές πυραυλικές επιθέσεις και ότι η Ευρώπη και η Δανία «δεν έχουν κάνει καλή δουλειά» στο να ασφαλίσουν την περιοχή.

Ο Βανς μιλώντας στο Fox News ισχυρίστηκε ότι Ευρώπη και Δανία όχι μόνο δεν έχουν επενδύσει αρκετά στην άμυνα της Γροιλανδίας, αλλά επίσης απέτυχαν να ανταποκριθούν στο επιχείρημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν «ενεργά» μια πιθανή προσφορά για την αγορά της Γροιλανδίας - μιας αυτόνομης περιοχής και συνιστώσα χώρα του Βασιλείου της Δανίας - όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη, μια μέρα αφού πρότεινε στρατιωτική επέμβαση για την προσάρτησή της στις ΗΠΑ.

Η Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος της συμμαχίας τους. Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι «το νησί δεν είναι προς πώληση».

Η στρατιωτική βάση των ΗΠΑ και το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας

Παρά το γεγονός ότι η Γροιλανδία είναι το πιο αραιοκατοικημένο έδαφος της Γης, η θέση της μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Αρκτικής την καθιστά ιδανική για τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων αλλά και για την παρακολούθηση πλοίων στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη περισσότερους από 100 μόνιμα σταθμευμένους στρατιωτικούς στη βάση Pituffik στο βορειοδυτικό άκρο της Γροιλανδίας, μια εγκατάσταση των ΗΠΑ που λειτουργεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες με τη Δανία, οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να φέρουν όσους στρατιώτες επιθυμούν στη Γροιλανδία.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί επίσης το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων ορυκτών γαιών, του ουρανίου και του σιδήρου, οι οποίοι γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμοι καθώς ο πάγος λιώνει λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επιστήμονες πιστεύουν ότι η Γροιλανδία μπορεί επίσης να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αυτό που δεν συνειδητοποιούν οι άνθρωποι είναι ότι η υποδομή της πυραυλικής άμυνας όλων μας εξαρτάται εν μέρει από τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του την Τετάρτη.

«Αν, Θεός φυλάξοι, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι – δεν λέω ότι θα το κάνουν – αλλά αν, Θεός φυλάξοι, κάποιος εκτοξεύσει πυρηνικό πύραυλο στην ήπειρό μας, αν εκτοξεύσουν πυρηνικό πύραυλο στην Ευρώπη, η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο μέρος αυτής της πυραυλικής άμυνας».

Και συνέχισε: «Έτσι, αναρωτηθείτε: "Έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι, έχουν κάνει οι Δανοί τη σωστή δουλειά για να ασφαλίσουν τη Γροιλανδία και να εξασφαλίσουν ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως άγκυρα για την παγκόσμια ασφάλεια και την αντιπυραυλική άμυνα;" Και η απάντηση είναι ότι προφανώς δεν το έχουν κάνει», υποστήριξε.

«Τα σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν σαφή απειλή»

Οι ανησυχίες για το μέλλον της Γροιλανδίας επανήλθαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας το Σάββατο, που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κάνει μια προσφορά για να αγοράσει την Γροιλανδία το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά και τότε του είχαν πει πώς το νησί δεν ήταν προς πώληση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα. Μια μέρα νωρίτερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία υποστηρίζουν τη Δανία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», δήλωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας σε κοινή δήλωση.

Τονίζοντας ότι ενδιαφέρονται εξίσου με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Αρκτικής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί «συλλογικά» από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Επιπλέον, ζήτησαν «την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαραβίαστης φύσης των συνόρων».

Η Άαγια Χέμνιτς, μία από τις δύο βουλευτές του δανικού κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία, δήλωσε στο BBC ότι τα σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν «σαφή απειλή». «Είναι εντελώς ασεβές εκ μέρους των ΗΠΑ να θέλουν να προσαρτήσουν την χώρα μας», τόνισε η ίδια.

Ωστόσο, η Χέμνιτς θεωρεί απίθανο αυτό το ενδεχόμενο και ότι, αντίθετα, «αυτό που θα δούμε είναι ότι θα ασκήσουν πίεση σε εμάς για να διασφαλίσουν ότι θα καταλάβουν τη Γροιλανδία με την πάροδο του χρόνου».

Από την πλευρά του, ο Αλεκάτσιακ Πίρι, ένας 42χρονος κυνηγός των ηθαγενών Ινουίτ που ζει στην απομακρυσμένη βόρεια πόλη της Γροιλανδίας, Κανάκ, φάνηκε αδιάφορος για την πιθανότητα να περάσει η Γροιλανδία στην ιδιοκτησία των ΗΠΑ.

«Θα ήταν σαν να αλλάζαμε από τον έναν αφέντη στον άλλο, από τον έναν κατακτητή στον άλλο», δήλωσε ο ίδιος στο BBC. «Είμαστε αποικία της Δανίας. Ήδη χάνουμε πολλά από το γεγονός ότι υπαγόμαστε στη δανική κυβέρνηση».

