Ρούμπιο: Θα συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα - «Δεν θα υποχωρήσουμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει να συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία.

Ένα σκάφος πλέει σε έναν παγωμένο θαλάσσιο κόλπο έξω από το Νουούκ της Γροιλανδίας

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Δανίας την επόμενη εβδομάδα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει υποχώρηση από τον στόχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, καθώς οι ανήσυχοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία και η Γερμανίας, επεξεργάζονται μια απάντηση.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας αναζωπύρωσε ανησυχίες σχετικά με τις προθέσεις των ΗΠΑ απέναντι στη Γροιλανδία, και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει πολλά για να καθησυχάσουν τους φόβους.

Ο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ διατηρεί την επιλογή να επιτύχει τον στόχο του με στρατιωτικά μέσα. Ωστόσο, «ως διπλωμάτης, κάτι που είμαι τώρα, και πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, προτιμούμε πάντα να διευθετούμε τις υποθέσεις με διαφορετικούς τρόπους - αυτό περιλαμβάνει και τη Βενεζουέλα», είπε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ ήταν πρόθυμες να θέσουν σε κίνδυνο τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με μια βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας.

Μια αμερικανική στρατιωτική κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά νησιού της Αρκτικής από τη Δανία, έναν μακροχρόνιο σύμμαχο, θα προκαλούσε σοκ στο ΝΑΤΟ και θα επιδείνωνε το χάσμα μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές των ΗΠΑ να δηλώνουν την Τετάρτη ότι αναμένουν πως η Γερουσία θα ψηφίσει τελικά νομοθεσία που επιδιώκει να περιορίσει την ικανότητα του Τραμπ να επιχειρήσει να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Τραμπ: Κλειδί για την ασφάλεια των ΗΠΑ η Γροιλανδία

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, γεγονός που την καθιστά κρίσιμη τοποθεσία για το αμερικανικό σύστημα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας εδώ και δεκαετίες. Ο ορυκτός πλούτος της ευθυγραμμίζεται επίσης με τη φιλοδοξία της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Ο Τραμπ εξέφρασε για πρώτη φορά την ιδέα να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του. Υποστηρίζει ότι είναι κλειδί για τη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ και ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να την προστατεύσει, αν και δύο συνθήκες ήδη δίνουν στον αμερικανικό στρατό σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση στο νησί, η μία υπογράφηκε με τη Δανία το 1951 και η άλλη το 2023.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ συζητά επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού παρά τις ευρωπαϊκές αντιρρήσεις. Άλλοι στην κυβέρνηση έχουν δηλώσει ότι είναι πιθανές διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Ρούμπιο δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας απόρρητης ενημέρωσης για τους ηγέτες του Κογκρέσου ότι ο στόχος ήταν να αγοραστεί το νησί, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν την ενημέρωση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε σε ενημέρωση την Τετάρτη ότι μια πιθανή αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ συζητείται ενεργά από τον Τραμπ και την ομάδα εθνικής ασφάλειας. «Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ... η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία», είπε.
Ένας ανώτερος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής ωστόσο, ο Μιτς ΜακΚόνελ, ο οποίος έχει συγκρουστεί κατά καιρούς με τον Τραμπ, δήλωσε ότι «οι απειλές και ο εκφοβισμός από Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με την αμερικανική ιδιοκτησία της Γροιλανδίας είναι τόσο άστοχες, όσο και αντιπαραγωγικές».

«Και η χρήση βίας για την κατάληψη της κυρίαρχης δημοκρατικής επικράτειας ενός από τους πιο πιστούς και ικανούς συμμάχους της Αμερικής θα ήταν μια ιδιαίτερα καταστροφική πράξη αυτοτραυματισμού για την Αμερική και την παγκόσμια επιρροή της», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Ευρωπαίοι και Καναδάς συσπειρώνονται

Ηγέτες από μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και τον Καναδά συσπειρώθηκαν αυτή την εβδομάδα υπέρ της Γροιλανδίας, λέγοντας ότι ανήκει στον λαό της. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της Δανίας σχετικά με τη Γροιλανδία, μίλησε με τον Τραμπ την Τετάρτη και εξέθεσε τη θέση του.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα της Γροιλανδίας με τους Γερμανούς και Πολωνούς ομολόγους του.
«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.
Μια γερμανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι η Γερμανία «συνεργάζεται στενά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Δανία για τα επόμενα βήματα».

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Δανία πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για τον συντονισμό μιας απάντησης, αλλά «οι Δανοί δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους συμμάχους τους τι είδους συγκεκριμένη υποστήριξη επιθυμούν να λάβουν».

Ο Γιοχάνες Κοσκίνεν, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του φινλανδικού κοινοβουλίου, ζήτησε να τεθεί το ζήτημα στο ΝΑΤΟ, του οποίου το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις, συνεδριάζει την επόμενη Πέμπτη.
Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αλλά με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκους, η Γροιλανδία δεν είναι ανεξάρτητο μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καλύπτεται από την ιδιότητα μέλους της Δανίας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και δεν θα δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν συμβαίνουν.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του, Βίβιαν Μότζφελντ, ζήτησαν επείγουσα συνάντηση με τον Ρούμπιο για να συζητήσουν την κατάσταση. «Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποια λεπτομέρεια στη συζήτηση», έγραψε ο Ράσμουσεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι φωνές πρέπει να αντικατασταθούν από έναν πιο λογικό διάλογο. Τώρα».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία παραμονεύουν στα ύδατα γύρω από τη Γροιλανδία, κάτι που η Δανία αμφισβητεί. «Η εικόνα που παρουσιάζεται για ρωσικά και κινεζικά πλοία μέσα στο φιόρδ Νουούκ και για τεράστιες κινεζικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι σωστή», δήλωσε ο Ράσμουσεν.
Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το MarineTraffic και το LSEG δεν δείχνουν παρουσία κινεζικών ή ρωσικών πλοίων κοντά στη Γροιλανδία.

