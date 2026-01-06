Χέγκσεθ: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

Στοιχεία για την επέμβαση των ΗΠΑ έδωσε λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας

Χέγκσεθ: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ

Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, συμμετείχαν επίσης περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βιρτζίνια, αναφερόμενος στην επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, όπως έχει ανακοινώσει η Αβάνα, που αποτελεί σύμμαχο του Καράκας.

