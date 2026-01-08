Στάρμερ σε Τραμπ: «Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να καθοριστεί από τον λαό της και τη Δανία»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ συζήτησε το θέμα της Γροιλανδίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε η Ντάουνιγκ Στριτ. Ο Σερ Στάρμερ επανέλαβε τη θέση του ότι το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τον λαό της και τη Δανία, μετά τις προηγούμενες απειλές του Τραμπ να προσαρτήσει την περιοχή, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μέρος της Δανίας - ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι στη συνομιλία τους οι ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στην αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου Bella 1 , που μερικές φορές ονομάζεται Marinera, στην οποία συμμετείχαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ απόψε το βράδυ (7/1)». «Συζήτησαν την κοινή επιχείρηση αναχαίτισης του Bella 1 στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για την καταστολή των κυρώσεων, την πρόσφατη πρόοδο στην Ουκρανία και την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα . » «Ο πρωθυπουργός εξέθεσε επίσης τη θέση του για τη Γροιλανδία .»

Αυτή η θέση αποκαλύφθηκε σε κοινή δήλωση την Τρίτη, όταν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, επανέλαβαν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Οι φόβοι ότι οι ΗΠΑ θα δράσουν κατά της Γροιλανδίας έχουν αυξηθεί μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μετά από αμερικανική επιδρομή στο Καράκας. Στη συνέχεια, ο Τραμπ άφησε ανοιχτή την πόρτα για περαιτέρω παρεμβάσεις στο δυτικό ημισφαίριο επικαλούμενος το «Δόγμα Μονρόε».

Η πολιτική, που πήρε το όνομά της από τον πρώην πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, επιβεβαιώνει το δικαίωμα των ΗΠΑ να παρεμβαίνουν σε εξωτερικές υποθέσεις σε ολόκληρη την Αμερική προς το συμφέρον τους. Ο Τραμπ το αποκαλεί «Δόγμα Ντόνροε», προσαρμόζοντάς την με το δικό του όνομα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα εγείρει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης σχετικά με τη Γροιλανδία.

Τη Δευτέρα, μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι «την χρειαζόμαστε για εθνική ασφάλεια, αυτή τη στιγμή». Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια κατά της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησε μια δήλωση προς τη Βουλή των Κοινοτήτων για να εξηγήσει ότι κανένα βρετανικό προσωπικό δεν συμμετείχε στην επιβίβαση στο Bella 1, αλλά ότι οι βρετανικές δυνάμεις υποστήριξαν την επιχείρηση «κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ».

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι το πετρελαιοφόρο που αναχαιτίστηκε από τις ΗΠΑ είχε «ψευδή σημαία» και ότι είναι ένα «πλοίο χωρίς κράτος που έχει υποστεί κυρώσεις». Αναχαιτίστηκε μεταξύ Ισλανδίας και Σκωτίας καθώς κατευθυνόταν προς τη Ρωσία την Τετάρτη.

