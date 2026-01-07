Γροιλανδία: «Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να "αποτρέψει" τον Τραμπ»

Ο Αυστριακός αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ.

AP/Heinz-Peter Bader
Ο πρόεδρος του αυστριακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPÖ) και αντικαγκελάριος της χώρας Αντρέας Μπάμπλερ κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει έναν «κατάλογο» μέτρων για να αποτρέψει οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα προσάρτησης της Γροιλανδίας, ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Ο Μπάμπλερ προτείνει να προετοιμαστεί μια απειλή "αυστηρών" κυρώσεων κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών και "τιμωρητικοί" δασμοί σε αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από ορισμένες αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση.

"Ο περιορισμός των αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς που σχετίζονται με τις κρίσιμες υποδομές μας πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται σε έναν αποτρεπτικό κατάλογο", τόνισε ο Μπάμπλερ, αντιπρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES).

"Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι" και να "χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες", πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής, που διαβεβαιώνει την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, μέλος επίσης του PES, για την αλληλεγγύη του.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι μελετούν "αρκετές επιλογές", συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για να "αποκτήσουν" τη Γροιλανδία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκτιμά ότι το αρκτικό νησί των 57.000 κατοίκων ανήκει στη φυσική σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος και το περιβάλλον του επανέφεραν επί τάπητος τη διεκδίκηση αυτή με νέα θέρμη μετά την αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα.

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να "απαντήσουν" σε οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Ίλον Μασκ, το πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), νόμου ορόσημου για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Στον απόηχο αυτού του μέτρου, η αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε την παραμονή στη χώρα σε πέντε προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δεσμευτεί για αυστηρότερη ρύθμιση του τεχνολογικού τομέα.

