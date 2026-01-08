Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

Είναι από τις μεγάλες επιτυχίες της φετινής σεζόν, μία σειρά που έχει αγκαλιαστεί από το κοινό. Η δραματική παραγωγή μυθοπλασίας «Μία νύχτα μόνο» του MEGA αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές στις 22 Δεκεμβρίου, κάνοντας έκανε γιορτινό break.

Στο τελευταίο επεισόδιο για το 2025, είδαμε τον Οδυσσέα και την Αρετή να ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό, όμως μια συνέντευξη της πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων. Η Κατερίνη εξοργίστηκε με τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα.

Τα νέα επεισόδια, για το 2026, θα βγουν στον αέρα από τις 19 Ιανουαρίου με τις εξελίξεις να αναμένονται καταιγιστικές. Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξη της στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα. Ο Σάββας, πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.

Η απρόσμενη επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή την οδηγεί να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα.