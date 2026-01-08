Ένταση στο μπλόκο της Θήβας - Έβαλαν φωτιά σε άχυρο - Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε να ανοίξουν τον δρόμο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) στο μπλόκο της Θήβας, όπου αγρότες προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, βάζοντας φωτιά σε άχυρο που είχαν τοποθετήσει στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, με την ΕΛ.ΑΣ. να ζητά από τους συγκεντρωμένους να απομακρύνουν τα εμπόδια και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας τα αιτήματά τους, με τις διαβουλεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη, κατά την οποία θα αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση της επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τα αγροτικά μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.