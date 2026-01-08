Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο
Oι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο, επιτρέποντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) στο μπλόκο της Θήβας, όταν αγρότες προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, βάζοντας φωτιά σε άχυρο που είχαν τοποθετήσει στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με την ΕΛ.ΑΣ. να απευθύνει έκκληση προς τους συγκεντρωμένους να απομακρύνουν τα εμπόδια και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.
Λίγη ώρα αργότερα, οι αγρότες ανταποκρίθηκαν και άνοιξαν τον δρόμο, επιτρέποντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
