Πρόκληση: Drone Bayraktar ζωγράφισε την τουρκική σημαία στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε μια προκλητική κίνηση προέβη ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Bayraktar του τουρκικού ναυτικού, πετώντας στην ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η κίνηση των χειριστών του drone που κατηύθυναν με τέτοιο τρόπο το Bayraktar ώστε η πορεία του να σχηματίσει το περίγραμμα μιας τουρκικής σημαίας, πάνω από την θαλάσσια περιοχή που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανακηρύξει την Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη (ΑΟΖ).

#Breaking: In another act of provocation, a #TurkishNavy Bayraktar TB3 armed drone violated the airspace of #Cyprus and drew a #Turkey flag over the Eastern #MediterraneanSea. These drones need to be shut down, otherwise #Turkey will intensify its provocative actions against… pic.twitter.com/U9pNxgQPfE — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 9, 2025

Την ΑΟΖ δηλαδή την οποία η Τουρκία όχι μόνον παραβιάζει αλλά και προσπαθεί - όπως αποδεικνύεται - να δείξει ότι με κάθε τρόπο ότι δεν αποδέχεται.

A Turkish drone (likely a Bayraktar AKINCI) celebrated the #Gaza ceasefire in this way, off the Israeli coast pic.twitter.com/9rrZnSt2z6 — itamilradar (@ItaMilRadar) October 9, 2025

Η νέα αυτή τουρκική πρόκληση φαίνεται ότι εντάσσεται σε μια τακτική επίδειξης ισχύος από πλευράς Άγκυρας στη Νοτιονατολική Μεσόγειο.

Κατά μία άλλη εκδοχή η πορεία της πτήσης του τουρκικού drone, με την οποία οι χειριστές του Bayraktar «ζωγράφισαν» ατύπως την τουρκική σημαία στα radar, είναι έμμεσος πανηγυρισμός της τουρκικής πλευράς για την επιτευχθείσα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.