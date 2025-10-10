Πρόκληση: Drone Bayraktar ζωγράφισε την τουρκική σημαία στην Ανατολική Μεσόγειο
Τουρκικό drone ζωγράφισε τουρκική σημαία πάνω από την ανατολική Μεσόγειο
Σε μια προκλητική κίνηση προέβη ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Bayraktar του τουρκικού ναυτικού, πετώντας στην ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η κίνηση των χειριστών του drone που κατηύθυναν με τέτοιο τρόπο το Bayraktar ώστε η πορεία του να σχηματίσει το περίγραμμα μιας τουρκικής σημαίας, πάνω από την θαλάσσια περιοχή που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανακηρύξει την Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη (ΑΟΖ).
Την ΑΟΖ δηλαδή την οποία η Τουρκία όχι μόνον παραβιάζει αλλά και προσπαθεί - όπως αποδεικνύεται - να δείξει ότι με κάθε τρόπο ότι δεν αποδέχεται.
Η νέα αυτή τουρκική πρόκληση φαίνεται ότι εντάσσεται σε μια τακτική επίδειξης ισχύος από πλευράς Άγκυρας στη Νοτιονατολική Μεσόγειο.
Κατά μία άλλη εκδοχή η πορεία της πτήσης του τουρκικού drone, με την οποία οι χειριστές του Bayraktar «ζωγράφισαν» ατύπως την τουρκική σημαία στα radar, είναι έμμεσος πανηγυρισμός της τουρκικής πλευράς για την επιτευχθείσα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.